Răzvan Cuc se întrece în promisiuni. Ce viteză vor atinge trenurile după viitoarele modificări

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că pe Coridorul 4 de cale ferată se va putea circula cu viteză de 160 de kilometri pe oră de anul viitor, după ce lucrările pe toate secțiunile vor fi încheiate.





Până la finele acestui an vor fi finalizate lucrările de modernizare pe 160 de kilometri de cale ferată pe tronsonul Coșlariu-Simeria al Coridorului 4. Anunțul a fost făcut, marți, de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Ministrul Transporturilor a declarat că pe Coridorul 4 de cale ferată se va putea circula cu viteză de 160 de kilometri pe oră de anul viitor, după ce lucrările pe toate secțiunile vor fi încheiate.

„În execuție avem tot Coridorul 4 în momentul de față, mai puțin secțiunea Brașov- Sighișoara, unde avem contestație. Tocmai de asta am și militat pentru acea ordonanță pe care am primit enumerate observații de la Ministerul Justiției, tocmai pentru a putea semna contractele mai repede. În rest, tot Coridorul 4 este în modernizare. Anul acesta vom mai finaliza 160 de kilometri pe tronsonul Coșlariu - Simeria până la Gurasada, urmând să finalizăm până în 2020 și restul de kilometri, vorbim Gurasada până la kilometrul 614, deci Coridorul 4 practic va fi modernizat și se va circula cu viteză, așa cum am circulat și pe acest tronson București – Constanța, 160 de km la oră pentru transportul de călători și 120 de km pentru transportul de marfă”, a spus Răzvan Cuc, conform Zf.ro.

Ministrul Transporturilor a făcut, marți, o călătorie cu trenul între București și Constanța și s-a declarat mulțumit de condițiile existente. Acesta a vrut să verifice starea infrastructurii feroviare. Ministrul s-a deplasat cu un tren InterRegio pe ruta Bucureşti-Constanța, cu plecare la ora 9.30 şi a ajuns la destinaţie cu 6 minute mai devreme.

„Anul acesta se vor moderniza pentru 300 de vagoane în România, în unităţile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar bineînţeles se va face şi achiziţie de material rulant aşa cum ştiţi atât prin Autoritatea de Reformă Feroviară, cât şi prin CFR Călători.”, a explicat Răzvan Cuc.

Ce relatie avea Razvan Ciobanu cu parintii sai: Cred ca pentru ca isi asumase public orientarea...

Pagina 1 din 1