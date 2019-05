Zeci de persoane, audiate în dosarul morții lui Răzvan Ciobanu. O celebră avocată aduce noi indicii: „Cineva mi-a trimis capturi foto cu mesajele dintre Răzvan și o persoană dubioasă!”

Una dintre prietenele pe care Răzvan Ciobanu s-a putut baza întotdeauna, avocata Laura Vicol, a declarat că audierile continuă în ancheta referitoare la moartea creatorului de modă. Aceasta a vorbit despre niște anturaje care l-ar fi îndepărtat pe designer de prietenii lui.





Avocata Laura Vicol a dat noi detalii, miercuri, la România TV, din ancheta în desfășurare în cazul lui Răzvan Ciobanu.

„S-au făcut audieri, se vor face și în continuare. Am propus și o listă cu persoane pe care eu solicit să fie audiate și, sinceră să fiu, sunt convinsă că îmi va fi admisă această cerere și voi participa în calitate de avocat la toate aceste audieri care urmează să aibă loc. Multe persoane au fost deja audiate. Minim 10 persoane au fost deja audiate. Am pus la dispoziția Parchetului toate informațiile pe care am reușit să le strâng și credeți-mă că nu sunt puține.”, a precizat Laura Vicol la România TV.

Laura Vicol a făcut precizări și cu privire la anumite anturaje în care s-ar fi aflat Răzvan Ciobanu. De altfel, aceasta s-a arătat îngrijorată de modul în care designerul s-ar fi comportat cu câteva ore înainte de accident.

„Din punctul meu de vedere, ca prieten, nu ca avocat, acești oameni l-au îndepărtat de ceilalți din jurul lui. Trebuie lămurite aceste aspecte, poate sunt subiectivă și îmi doresc să mă înșel. Ce s-a întâmplat cu Răzvan, starea în care l-am văzut pe terasa unui restaurant la ora 17:30, mesajele care mi-au fost trimise de o altă persoană care m-a contactat fără să mă cunoască... mi-a trimis captură foto de pe mesajele dintre Răzvan și această persoană și Răzvan îi spunea că este la Sunwaves, că nu îi place și că vrea să vină acasă. Sunt bucăți dintr-un puzzle care trebuiesc potrivite. Eu îmi doresc să mă înșel cu privire la toate aceste lucruri, dar lucruri bizare se întâmplă.”, a mai precizat avocata.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, în a doua zi de Paște, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit creatorul de modă nu se afla în proprietatea acestuia. Trupul neînsuflețit al designerului a fost depus, marți, la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019. Moartea acestuia a lăsat în urmă foarte multe semne de întrebare.

Cum a fost prins, de fapt, Radu Mazare! Cu cine se afla fostul primar cand a fost ridicat de autoritati

Pagina 1 din 1