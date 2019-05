„Am fost foarte nesăbuit!” Declarația lui Răzvan Ciobanu poate schimba totul. Problemele cu cămătarii l-au secătuit

Cu șase luni înainte de a muri, designerul Răzvan Ciobanu a declarat că încă are datorii. Apropiații lui spun că acesta obișnuia să nu returneze banii împrumutați. De asemenea, el a împrumutat bani și de la cămătari.





În ultimii zece ani ai vieții sale, problemele cu banii s-au ținut scai de Răzvan Ciobanu. Acesta avea datorii neachitate înainte de accidentul din noaptea fatidică.

Stilul de viață extravagant pe care l-a dus Răzvan Ciobanu l-a făcut să piardă foarte mulți bani. Designerul a ținut toată viața la etichetă și obișnuia să ducă o viață de lux pe care la un moment dat nu a mai putut să și-o permită. Creatorul de modă a început să se împrumute de peste tot, fără să mai poată returna datoriile. A avut datorii la furnizori, la parteneri de afaceri, la colegi designeri, cum ar fi Cătălin Botezatu, dar, se pare, și la cămătari. În 2011, aceștia i-ar fi incendiat pensiunea pe care designerul o deținea în localitatea Mălaia, Vâlcea. Apropiații susțin că Ciobanu avea datorii și în 2019, lucru confirmat și de cele 3 procese de executare silită pe care le-a pierdut în ultimii 2 ani, toate cu o firmă de recuperare creanțe.

„Răzvan Ciobanu avea în continuare datorii, chiar dacă la un moment dat a ajuns să spună că a terminat cu ele. Obișnuia să împrumute și să nu mai returneze, acesta era modul în care putea să-și satisfacă toate capriciile extravagante.”, a declarat un prieten al lui Ciobanu, conform WOWbiz.

La începutul lui 2010, Răzvan Ciobanu și-a închis atelierul de modă de pe strada Argentina și a pierdut un apartament din zona Unirii. Acesta a rămas și fără cele trei mașini de lux: un BMW Z4 și un Mercedes E Classe (sechestrate de persoane fizice care l-au împrumutat cu bani) și un Volvo XC90 (înapoiată către firma de leasing). Ciobanu a părăsit atunci țara și a revenit abia după un an, când a încercat o revenire în forță în lumea modei.

„Dacă am datorii? Da, sigur! Îmi doresc ziua în care să pot spune că nu mai am... Până atunci lucrurile stau cam așa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-aș fi dorit să pot colabora și pe viitor. Ambii comercializează piele naturală. Apoi mai am o datorie măruntă, nu neînsemnată la un pet-shop de unde obișnuiam să cumpăr hrană și așternut igienic pentru minunata mea Lili. Cred că suma datorată nu depășește 110 – 117 lei, bani împrumutați (de la oameni de succes sau mai cunoscuți în cercurile mondene, nu știu să am), dar este adevărat că am datorii personale față de 3 sau 4 prieteni.

Iarăși, să nu lăsăm loc de interpretări, sunt adunați probabil 3.000 euro. Domnii/doamnele nu mă aleargă după ei, ne știm de prea mulți ani pentru a-și imagina că aș putea dispărea cu acei bani ai lor. Există și nesăbuință în ceea ce fac, așa că am un magazin (care aduce brandul meu preferat) și acolo sunt în urmă cu plățile. Așa cum mai am și o prietenă căreia trebuie să îi înapoiez săptămânal o sumă de bani. Nu îmi iese așa tot timpul așa cum îmi planific... În rest, ca noi toți, o factură, o chirie etc. Dar cel mai important este un om care m-a sprijinit și care m-a înțeles în perioadele mai puțin prolifice. A... povestea cu Cătălin Botezatu este aproape încheiată, avem un caiet unde ne ținem socotelile și din cei 10 mii, care periodic ies la iveală au mai rămas (posibil) undeva la 1000 euro.

Sigur, lista mea rămâne deschisă și dacă am omis pe cineva (care își dorea să fie aici, printr-un SMS cum că își dă acordul, sunt pregătit să-mi asum orice)! Răzvan Ciobanu nu este omul care se dă bogat, sunt omul căruia îi plac obiectele scumpe și pe care le dorește pentru el, nu pentru a demonstra nimic nimănui.”, a dezvăluit Răzvan Ciobanu îi urmă cu 6 luni.

