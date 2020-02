„Si inteleg ca acest mascarici politic va fi propus iar Prim Ministru??? Ce blestem pe Romania!”, a scris pe o rețea de socializare fostul premier Victor Ponta.

În sprijinul său, Ponta citează din presă declatațiile făcute de-a lungul timpului de Orban, pe timpul gunernării PSD -„dacă aș fi premier aș interzice ordonanțele de urgență”.

El a mai adugăt că oricât și-r pune PNL postacii să îl înjure „acest adevăr va rămâne”.

„Update – Ma amuza activarea frenetica a postacilor de la PNL care au primit azi ordin sa ma injure in toate felurile cu lozincile usor puerile si stupide gandite la Partid / intrebarea mea ramane : a spus Ludovic Orban ca, daca ajunge Premier, interzice ordonantele de urgenta ? A spus ? A adoptat Ludovic Orban ca Premier 25 de ordonante intr-o zi ( 55 in 3 luni) – a adoptat! Oricat ma injura pe mine postacii lor acest adevar ramane – iar se face de ras daca merg in continuare cu aces Orban! Punct”, a titrat pe pagina sa de Facebook, liderul Pro România.

Te-ar putea interesa și: