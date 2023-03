Războiul din Ucraina, ziua 399. Ucraina a masat peste 80.000 de soldați în zona Bahmut. Primele tancuri britanice au ajuns pe front

La Bahmut se află și generalul colonel Oleksandr Syrskyi, șeful Forțelor Terestre, care coordonează apărarea orașului, și din câte se pare, din informațiile existente, chiar o contraofensivă majoră.

”Apărătorii ucraineni dețin orașul și provoacă pierderi semnificative forțelor inamice. Infanteriști ai Brigăzilor 24, 28, 54, 56 și 57, împreună cu militarii din Brigăzile operaționale 93 și 4, precum și alte forțe de apărare cot la cot, țin frontul fără a lăsa inamicului nicio șansă de succes”, a declarat Syrskyi, potrivit Statului Major al Armatei Ucrainene.

Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi se află în permanență în prima linie împreună cu unitățile subordonate. Toate brigăzile enumerate de generalul colonel ucrainean, numără peste 80.000 de soldați.

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, confirmă sosirea primelor trei tancuri Challenger 2 din Marea Britanie.

Franța crește numărul de proiectile de artilerie, livrate în Ucraina la 2.000 de bucăți pe lună, iar ”foarte curând” va livra sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T promis, a declarat ministrul Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, într-un interviu pentru Le Figaro.

Obuzele de 155 mm sunt folosite, în special, de obuzierele franceze Caesar sau germane Pzh 2000 și au o rază de acțiune de până la 40 km.

Trei tancuri Leopard 2A6 din Portugalia au ajuns deja în Ucraina, a informat Ministerul Apărării Naționale al Portugaliei. Acestea au fost livrate în conformitate cu promisiunile făcute de oficialii portughezi.

Armata ucraineană a anunțat că 570 de soldați ruși au murit, și șapte tancuri, 13 blindate, 15 tunuri de mare calibru și două lansatoare de artilerie cu țevi au fost distruse.

Principalele lupte s-au dus la Bahmut dar și la Avdiivka, la nord de Donetsk, unde rușii vor să facă o breșă în apărarea ucraineană.

#Ukraine: A detracked Russian T-72B tank was destroyed in #Donetsk Oblast by a precise drone-dropped F-1 grenade- straight into the driver's hatch. pic.twitter.com/MpeoiNqwrl

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 28, 2023