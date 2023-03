Războiul din Ucraina, ziua 386. Lloyd Austin și Serghei Șoigu au discutat despre doborârea dronei în Marea Neagră. Bombardier SU-24, doborât de Ucraina la Bahmut

Forțele armate din Ucraina au anunțat că au reușit să doboare un bombardier tactic Su-24 al Rusiei în apropierea orașului Bahmut, după cum relatează The New Voice of Ukraine. Lovitura a fost revendicată de Brigada 93 a armatei ucrainene. O înregistrare video a fost distribuită de militarii acestei unități și surprinde ceea ce pare momentul imediat de după prăbușirea unei aeronave la sol. De asemenea, se vede și parașuta unuia dintre soldații ruși glisând încet spre sol înainte de a se agăța într-un copac.

Chiar la sfârșitul înregistrării pot fi observate mai multe explozii mici, cauzate de detonarea munițiilor de la bordul aeronavei. Faptul că aceasta a fost într-adevăr un Su-24 nu a fost confirmat din surse independente.

Potrivit bilanțului întocmit de Oryx, site-ul care monitorizează pierderile suferite de ambele tabere în războiul din Ucraina, Rusia ar fi rămas fără 10 Su-24 în timpul conflictului declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie anul trecut.

Costul unui Su-24 este evaluat la aproximativ 24-25 de milioane de dolari, deși estimările variază în funcție de modernizările aduse. În mod interesant, majoritatea bombardierelor Su-24 scoase din acțiune, în război, au fost distruse sau avariate puternic la sol, în urma unor bombardamente sau acte de sabotaj ale ucrainenilor.

A #Russian Su-24 bomber was destroyed near #Bakhmut by the 93rd Brigade.

The information about the negative landing of the Russian plane was confirmed by Andriy Yermak. pic.twitter.com/Fo4IJFohzn

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2023