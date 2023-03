Războiul din Ucraina, ziua 372. Vladimir Putin se pregătește pentru marea întâlnire cu Xi Jinping la Moscova

Războiul din Ucraina, ziua 372. Vladimir Putin a spus că intenționează să se întâlnească cu omologul său și cu delegația chineză. O divizie a unei întreprinderi de construcții chineze, China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), a fost implicată în construirea unei secțiuni a liniei de metrou de la Moscova, potrivit TASS.

„Plănuiesc să mă întâlnesc cu președintele Chinei și, dacă agenda ne permite, vom fi bucuroși să o arătăm oaspeților noștri. Cel puțin, cred că membrii delegației ar trebui să o poată vedea”, a spus Putin în timpul conferinței.

Rusia susține că armata sa a împiedicat un atac cu drone în Crimeea

Ministerul rus al Apărării a susținut într-o declarație că armata a împiedicat un atac „masiv” cu drone în Crimeea. „Șase vehicule de atac fără pilot ucrainene au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană. Încă patru vehicule aeriene fără pilot ucrainene au fost scoase din acțiune prin intermediul războiului electronic”, se arată în comunicatul publicat miercuri.

Nu s-au înregistrat victime, potrivit ministerului, care nu a arătat nicio dovadă fotografică a dronelor și nici nu a oferit detalii despre locațiile în care ar fi fost doborâte dronele.

Germania va crește producția de muniție și capacitatea de reparare pentru a sprijini Ucraina

Germania își va intensifica producția de muniție, precum și capacitatea de reparare a armelor pentru a sprijini mai bine lupta Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, a declarat miercuri liderul țării.

„Sprijinul de acum un an al Ucrainei are ca scop să ne asigurăm că există și o aprovizionare suficientă, cu piese de schimb, că am creat capacități de reparare pentru armele folosite în război, în locații din afara al Ucrainei”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz.

„Ne vom asigura că producția de muniție este avansată, atât pentru armele pe care le-am furnizat, cât și pentru cele care provin din stocurile clasice disponibile în Europa de Est”, a continuat Scholz. Berlinul a anunțat săptămâna trecută că va trimite încă patru tancuri Leopard 2 în Ucraina.

Pachet suplimentar de asistenţă în valoare de un miliard de euro pentru Ucraina

Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, a propus miercuri alocarea unui fond suplimentar de un miliard de euro pentru furnizarea de armament Ucrainei.

„Propun un pachet suplimentar de asistenţă în valoare de un miliard de euro”, a declarat Josep Borrell Fontelles. Fondurile ar urma să fie alocate prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, în scopul achiziţionării şi transferului rapid în Ucraina a 250.000 de obuze. Propunerea ar urma să fie analizată de Consiliul UE, la nivel de miniştri ai Apărării, în cadrul unei reuniuni informale programate pe 7 martie.

Poziția Chinei cu privire la Ucraina este „consecventă și clară”

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, şi omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, au insistat, miercuri, pentru un armistițiu între Ucraina şi Rusia şi pentru lansarea negocierilor de pace.

Mai exact, Xi a cerut țărilor implicate să „oprească politizarea și instrumentalizarea economiei mondiale” și să ia măsuri pentru rezolvarea războiului.

La discuțiile purtate la Beijing cu omologul de la Minsk, Xi Jinping a declarat că vrea intensificarea relaţiilor Chinei cu Belarusul, în contextul instabilităţii şi turbulenţelor internaţionale. Într-un comunicat comun difuzat după întâlnire, Xi Jinping şi Aleksandr Lukaşenko cer instaurarea cât mai curând a păcii în Ucraina.

„Belarus şi China sunt interesate să fie evitată escaladarea crizei şi sunt pregătite să facă eforturi pentru restabilirea păcii şi ordinii regionale”, precizează cei doi președinți, potrivit CNN.