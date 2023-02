Războiul din Ucraina, ziua 365. Ucraina cheamă Moldova să rezolve „definitiv” chestiunea transnistreană

Un an de război a adus de ambele părți distrugeri și pierderi incomensurabile. Ucraina a pierdut mult pe linie de infrastructură socială, fiind distruse sute de așezări cu mii de blocuri și case. Peste șase milioane de oameni au plecat în alte zone din țară sau în Europa.

De partea cealaltă, Rusia a pierdut conform estimărilor ucrainene, peste 145.000 de soldați, 3.300 de tancuri și peste 6.500 de blindate. Aceste cifre, confirmate și de surse britanice, americane sau germane, arată o dimensiune a dezastrului fără precedent suferit de armata rusă.

Pentru a vă face o idee, la începutul invaziei, acum un an, Rusia a mobilizat 150.000 de soldați. Între timp, Putin a ordonat și mobilizarea a 300.000 de oameni.

Pierderi constante pe front

Pe frontul din estul Ucrainei, în cele două puncte critice, la Vuhledar, și Bahmut – Kreminna, ofensiva rusă pare că s-a împotmolit brutal.

Tancuri de ultimă generație, din dotarea armatei ruse, T-90, sunt fie distruse, fie capturate de ucraineni. Doar azi, Rusia a pierdut trei astfel de tancuri. Pe lângă cele trei, dintre care două au fost distruse cu lovituri de armă antitanc, Javelin, iar un al treilea capturat întreg, Rusia a pierdut alte tancuri din generații mai vechi, de tipul T80 sau T-72.

#Ukraine: Two Russian T-80BV tanks and an uncommon BMP-1AM Basurmanin infantry fighting vehicle were damaged and abandoned with another AFV destroyed by the Ukrainian 72nd Mechanized Brigade near Vuhledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/hSgQ5ygW4Y — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 22, 2023

Ceea ce surprinde în a 365 a invaziei, este faptul că armata rusă nu pare să fi învățat nimic din regulile războiului. Ei atacă masiv cu tancurile sau blindatele de suport ale infanteriei, deși s-a văzut că aceasta metodă a dus la distrugeri fără precedent, pentru o armată care se vrea modernă.

De exemplu, doar azi, pe frontul de la Vuhledar, o altă coloană rusă compusă din două tancuri și un blindat, a a fost distrusă cu lovituri precise de artilerie.

Bilanțul zilei 365

Statul Major Ucrainean arată că în cursul zilei de miercuri, 22 februarie, au fost uciși 620 de soldați ruși, au fost distruse opt tancuri, șapte blindate de infanterie și șapte piese de artilerie, tunuri, tunuri autopropulsate sau lansatoare de rachete cu țevi.

#Ukraine: A Russian T-90M tank was destroyed by Ukrainian forces in the forests around #Kreminna, Luhansk Oblast. pic.twitter.com/wr97AT1PVT — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 22, 2023

Rușii atacă continuu

Pe parcursul zilei, armata rusă și-a concentrat eforturile militare pe efectuarea de operațiuni ofensive în direcțiile Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv și Shakhtar.

De asemenea, au lansat nouă rachete, dintre care patru au lovit orașul Harkov în nord estul Ucrainei, și zece atacuri cu aviația de vânătoare.

”Inamicul a efectuat mai multe ofensive fără succes în direcțiile Kupyansk și Lymansk. De asemenea, a încercat să se infiltreze într-un grup de sabotaj și informații din zona Figolivka. Au fost bombardate zonele Kamianka, Hryanikyvka, Kotlyarivka și așezările Berestov din regiunea Harkov cu artilerie; Nevske, Kreminna, Kuzmyne, Dibrova, Bilogorivka în regiunea Lugansk și Ivanivka și Yampolivka în regiunea Donețk”, arată Statul Major Ucrainean.

Ucraina vrea să rezolve chestiunea Transnistriei

Poate cel mai important lucru din ziua de azi, a fost mesajul făcut de Ucraina, către Republica Moldova, pentru ”a termina cu chestiunea Transnistria”.

”Dacă populația Moldovei și autoritățile decid să restabilească integritatea teritorială, cu sprijinul NATO și al Ucrainei, se poate face în 24 de ore. Acum Moldova are o șansă geopolitică și istorică unică de a obține independența față de Rusia. Enclava separatistă din Transnistria, care există exclusiv datorită sprijinului Federației Ruse, a fost deja „prinsă” între Moldova și Ucraina”, a scris consilierul ministrul de Interne de la Kiev, Anton Gerashchenko.

Astfel, Kievul este dispus să ajute Moldova pentru a-și restabili integritatea teritorială, folosind toate metodele disponibile.

”Chișinăul, împreună cu Kievul, trebuie să pună capăt istoriei de 30 de ani de batjocură la adresa Independenței Moldovei”, a mai spus Anton Gerashchenko.

Premierul Italiei a ajuns la KIev

Italia va oferi Ucrainei al șaselea pachet de ajutor militar. În cadrul conferinței de presă de ieri de la Kiev, premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Ucraina va primi trei tipuri de sisteme de apărare aeriană: SAMP-T, Skyguard și Spike .

SAMP/T-MAMBA este un sistem antirachetă capabil să intercepteze rachete balistice. Raza de acțiune este de 120 km. De asemenea, sistemele Spike sunt rachete antitanc, care au fost dezvoltate de compania „Rafael”. Costul este de aproximativ 200.000 de dolari.

Dimensiunea dezastrului armatei ruse de la Vuhledar

Un soldat rus, luat prizonier de către ucraineni a declarat că din batalionul lui format din 160 de oameni, a rămas singurul.

”Din 160 de oameni am rămas singurul, am fost trimiși la măcel”, a spus soldatul rus care a luat parte atacul ratat de la Vuhledar.

#Ukraine: In #Donetsk Oblast, the Ukrainian 110th Mechanized Brigade destroyed three more Russian BMP IFV using mines and drone-dropped munitions. pic.twitter.com/Xd2h7gGOTA — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 21, 2023

Șeful spionajului militar ucrainean a

„Marea ofensivă a Federației Ruse este în desfășurare, dar nu toată lumea o vede”, a comentat azi, generalul Kiril Budanov, șeful spionajului militar ucrainean.

Sarcina strategică a rușilor este să ajungă la granițele administrative ale regiunilor Donețk și Lugansk până pe 31 martie. De asemenea, vor fi bătălii decisive de la mijlocul primăverii până la sfârșitul primăverii. Acesta este punctul de cotitură al războiului, a lăsat să se înțeleagă Budanov.

Războiul a epuizat rezervele rusești de artilerie și rachete. ”Într-o lună, Federația Rusă poate produce maximum 20 de „Kalibrov” și același număr de „X-101”, a mai spus Budanov.

Ajutor financiar din partea Elveției

Elveția pregătește un nou pachet de ajutor financiar, în valoare de 140 de milioane de franci pentru Ucraina și Moldova.

Conform inițiativei Elveției, majoritatea fondurilor, 114 milioane de dolari – vor fi direcționate către nevoile Ucrainei.

De asemenea, Republica Moldova ar urma să primească 26 de milioane de dolari pentru școli, reparații de spitale și infrastructură energetică și împrumuturi mici către micile întreprinderi agricole.