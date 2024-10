Războiul cu Hezbollah se extinde. Armata israeliană a bombardat un oraș creștin

Armata israeliană a bombardat un oraș cu populație majoritar creștină, provocând un număr de 18 morți și patru răniți. Raidul israelian a vizat o locuință din orașul Aitou, din nordul țării, conform primarului localității Joseph Trad.

Este primul atac lansat asupra unui oraș din nordul Libanului. Până în prezent, operațiunile militare declanșate de Israel s-au concentrat în sud, în estul Văii Bekaa şi în suburbiile Beirutului.

Israelul şi-a extins țintele din războiul pe care îl duce contra Hzbollah.

IDF a extins războiul pe care îl poartă în Liban, contra organizației teroriste Hezbollah. Luni, armata israeliană a ordonat locuitorilor din 25 de sate libaneze să evacueze către zonele de la nord de râul Awali, care curge prin sudul Libanului. Anunțul a fost făcut în contextul intensificărilor operațiunilor militare din regiune.

În cadrul unui atac forțele israeliene l-au ucis pe Muhammad Kamel Naim, comandantul unităţii de rachete antitanc a forţei de elită Radwan. Acesta a fost depistat în zona Nabatieh din sudul Libanului, conform unui anunț făcut de armata israeliană. Hezbollah nu a comentat imediat.

Armata israeliană presează în încercarea de a elimina Hezbollah, mişcarea susţinută de Iran, şi infrastructura militară a acesteia, din Liban. În paralel trupele militare israeliene luptă şi împotriva Hamas în Gaza.

