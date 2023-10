Război în Ucraina, ziua 602. Ucraina atacă trupele rusești cu rachete ATACMS furnizate de SUA în secret

Război în Ucraina, ziua 602. SUA au furnizat Ucrainei ATACMS, rachete cu rază lungă de acțiune, pentru a-i lua prin surprindere pe ruşi, au declarat doi oficiali americani.

Lovitura a fost efectuată marți devreme, marcând prima utilizare a rachetelor ATACMS de către Ucraina. Este informația dată pe site-ul ucrainean Espreso TV. Au apărut şi imagini (foto jos) cu rachetele care au lovit aerodromuri rusești din Berdiansk și Lugansk, ocupate de forțele Moscovei.

MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) este o rachetă balistică tactică produsă de compania americană Lockheed Martin. Rachetele au o rază de acțiune de până la 300 de km. Sunt ghidate, se lansează de la sol și au un diametru de 60 de cm. Nu este clar când au fost furnizate rachetele americane Kievului.

Dar SUA au decis în ultimele săptămâni să le trimită în secret pentru a-i lua prin surprindere pe ruși. Dar numai după luni de discuții publice referitoare la trimiterea acestor arme, a spus un oficial. Rușii sunt conștienți de raza de acțiune a rachetelor, iar americanii erau îngrijoraţi că îşi vor muta mai în spate echipamentele și armele înainte ca rachetele să poată fi folosite, a mai spus oficialul.

Ucraina a efectuat mai multe atacuri aeriene asupra aerodromurilor militare din teritoriile ocupate de Rusia, au anunțat Forțele Armate ucrainene pe 17 octombrie.

Țintele au fost localizate lângă Berdiansk, în regiunea Zaporojie, dar și în Luhansk. Atacurile au vizat „elicopterele și echipamentele de pe aerodromul forțelor de ocupație ruse”, precizează armata ucraineană.

Într-un mesaj separat, Forțele Armate au spus că au efectuat patru lovituri „pe zone de concentrare a personalului, armelor și echipamentelor militare” ale armatei ruse în ultimele 24 de ore.

Atacurile au lovit două elicoptere pe locuri de aterizare și un depozit de muniții, potrivit actualizării de dimineață. Ucraina desfășoară operațiuni ofensive în direcția Berdiansk pe frontul de sud.

Mai târziu în cursul zilei, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu personalul militar pentru a discuta progresele Kievului pe front, potrivit oficialilor.

Zelenski a spus: „Sunt recunoscător celor care distrug logistica și bazele ocupanților de pe pământul nostru. Sunt rezultate. Le mulțumesc unora dintre partenerii noștri: arme eficiente, așa cum am convenit”.

