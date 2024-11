Ucraina surprinde Rusia. Atac nocturn asupra unei fabrici de muniție

Război în Ucraina. Un atac nocturn cu drone a provocat distrugeri unei fabrici rusești de armament și muniție. Informația a fost prezentată de o sursă a serviciului ucrainean de informații, SBU.

Un val de drone ucrainene au lovit o fabrică de muniţii din centrul Rusiei într-un atac nocturn. Rusia a confirmat că a fost vizată de un atac de noapte, dar spune că a doborât 50 de drone în şapte regiuni.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) a confirmat că dronele ucrainene au lovit o fabrică de muniţii din centrul Rusiei. A fost vorba de un atac nocturn, o lovitură menită să pună piedici armatei Moscovei în război. De altfel, informația privind atacul a fost confirmată și de surse rusești. Potrivit acestora, apărarea antiaeriană ar fi doborât 50 de drone, în șapte regiuni.

Atacul a fost dat împotriva uzinei chimice Aleksinski, care produce praf de puşcă, muniţie şi arme în regiunea Tula. Distanța față de Moscova este de aproape 200 de kilometri sud. Lovitura este parte a unei operațiuni strategice menite să producă cât mai multe pagube industriei rusești de război, a declarat sursa din SBU.

De menționat că sursa din serviciile secrete nu a oferit informații cu privire la pagubele provocate fabricii Aleksinski.

Oficialii din cadrul Ministerului de Război rus au confirmat atacul ucrainean cu drone. Potrivit acestora, apărarea antiaeriană a doborât un număr total de 50 de drone.

Astfel, 28 de drone au fost lovite pe teritoriul regiunii Briansk, iar alte 12 pe teritoriul regiunii Kursk. Ministerul a mai arătat că apărarea a doborât patru aparate de zbor fără pilot Novgorod.

Alte două drone ucraiene au fost lovite în Smolensk, două în Tula şi câte una pe teritoriul regiunilor Orel şi Tver.

Pe de altă parte, presa rusă a relatat că în oraşul Aleksinski din regiunea Tula localnicii au numărat cel puţin 11 drone de război.

🇺🇦🇷🇺 A Ukrainian UAV managed to strike the chemical plant in Aleksin in the Tula region of Russia. The plant produced goods for the military.

📍 54.5070357, 37.1161396 (via DniproOfficial (TG)) https://t.co/T5EdNFR2T2 pic.twitter.com/zeZ4BIVyCz

— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) November 9, 2024