Război strategic SUA – China: Cenușă contra Pământuri rare

Cenușa de cărbune va fi următoarea materie primă pentru industria americană a apărării, de la binocluri de noapte la giroscoape pentru bombe inteligente.





Comitetul senatorial pentru forțele armate a inclus în bugetul său pentru anul 2020 un capitol care permite finanțarea de către Pentagon a dezvoltării capacităților de a produce elemente rare de pământ din cenușă de cărbune. Decizia a fost luată după ce China a ameninșat că își va reduce exporturile de astfel de elemente strategice în Statele Unite.

„Trebuie să te asiguri că ai fie un stoc, fie acces la ele”, a declarat adjunctul secretarului Apărării David Norquist. „Acesta este un domeniu în care, după ce ai analizat sistemul și producția viitoare, îți pui întrebarea: Am din acestea? Am destule? Am acces la ele? Unde sunt ele produse? Și cred că Congresul este locul potrivit pentru a pune aceste întrebări.”

O cercetare din 2016 efectuată de Departamentul american al Comerțului a dezvăluit că 66% dintre respondenți, majoritatea furnizori ai Departamentului Apărării, au importat pământuri rare. Pământurile rare, precum neodim și dysprosium, nu sunt niște nume cunoscute, dar ele se găsesc în toate produsele de înaltă tehnologie. În telefoanele mobile de pildă. Sau în avioanele de luptă F-35.

China este principalul producător din lume de pământuri rare (70% din producția mondială), potrivit US Geological Survey. Țara asiatică a amenințat să își diminueze livrările de pământuri rare către Statele Unite pe fondul războiului comercial cu administrația Trump.

În ciuda numelui lor, pământurile rare sunt destul de frecvent întâlnite. Dar ele sunt dispersate pe suprafața Terrei în cantități infime, extrem de greu de separat de mineralele din jur. Acest lucru face ca producția de pământuri rare să fie nu doar foarte costisitoare dar și foarte poluantă. Extracția lor implică o sumedenie de procese dăunătoare mediului. Deoarece extragerea de pământuri rare aduce puține beneficii, ultima mină americană s-a închis în 2015.

China, care deține aproape o treime din rezervele de pământuri rare, a acaparat piața subvenționând procesul de producție și acceptând poluarea mediului. În 2018, ea a produs 120.000 de tone de pământuri rare, față de numai 15.000 de tone produse de Statele Unite.

