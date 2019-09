Cel puțin asta susține secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, care dă de înțeles că însăși vizita în SUA a premierului Viorica Dăncilă este pusă în pericol. „Urmează să fie efectuată o vizită programată de mult timp în SUA, cu acorduri importante, pe care ministrul titular e în imposibilitate să le semneze. Niciun alt demnitar nu are abilitatea să semneze niciun act în afara ministrului care nu există la cele trei ministere. Avem azi consultări cu Guvernul polonez. Suntem în imposibilitatea de a semna acorduri, ne lipsesc miniștrii titulari”, le-a spus Toni Greblă judecătorilor CCR, acolo unde a venit să susțină punctele de vedere ale Guvernului în urma sesizării Vioricăi Dăncilă privind un conflict juridic avut cu președintele Iohannis.

Toni Greblă le-a explicat judecătorilor CCR că șeful statului nu avea niciun motiv să refuze numirile de miniștri înaintate de Viorica Dăncilă, din moment ce propunerile au fost făcute atunci când coaliția PSD-ALDE deținea majoritatea în Parlament. În plus, zice Greblă, sunt în ultima perioadă din ce în ce mai multe solicitări de tranșare a conflictelor juridice între instituțiile statului și asta numai din cauza refuzului președintelui de a-și exercita atribuțiile constituționale.

„ În momentul în care prim-ministrul a solicitat președintelui să numească patru miniștri titulari, coaliția PSD-ALDE era în funcțiune. Nu exista niciun semn că această coaliție s-ar putea destrăma! Refuzul președintelui de a numi titulari pe aceste ministere în momentul în care coaliția era în funcțiune reprezintă o încălcare de atribuții (…) În ultima perioadă asistăm din ce în ce mai des la solicitări de tranșare a conflictelor juridice de natură constituțională de către Curte. Conflictele juridice de natură constituțională între președinte, prim-ministru și Parlament sunt din ce în ce mai dese, dar au un numitor comun, refuzul președintelui de a îndeplini atribuțiile sale constituționale. Pentru că unele din refuzuri crează de-a dreptul blocaje instituționale, am considerat că trebuie să sesizăm CCR pentru că în prezent Guvernul are șase ministere care nu mai funcționează (…) Unele ministere au un rol deosebit în această perioadă, în principal Ministerul de Interne, care are rolul organizării alegerilor”.

Poziția Palatului Cotroceni

Pe de altă parte, Mihaela Ciochină, consilier al Administrației Prezidențiale, a admis în fața judecătorilor CCR că tot conflictul dintre Guvern și Președinție este unul politic, iar un eventual conflict juridic de natură constituțională ar trebui să fie între Guvern și Parlament. „Considerăm că presupusul conflict este unul politic, premierul negând la acest moment destrămarea coaliției de guvernare, iar un eventual conflict juridic de natură constituțională ar putea fi numai între Guvern și Parlament, generat de refuzul implicit al prim-minsitrului de a solicita aprobarea Parlamentului”, a afirmat Ciochină, citat de cotidianul.ro.

În ceea ce privește punctul de vedere al Palatului Cotroceni pe conflictul cu Guvernul Dăncilă, consilierul președintelui Klaus Iohannis a declarat: „Vă rugăm să luați act că în data de 12 septembrie președintele a transmis Curții documente din care rezultă că începând cu 26 august un partid a ieșit de la guvernare, prin urmare compoziția politică a guvernului s-a schimbat, iar pe de altă parte că, în data de 11 septembrie, prim-ministrul și-a modificat propunerile de remaniere transmise în 26 august. Consider că este necesar să punctăm câteva aspecte. În ianuarie 2018 președintele României a numit Guvernul în exercițiu în baza hotărârii Parlamentului 1/2018, ca un guvern PSD-ALDE. Câtă vreme această coaliție de guvernare a funcționat, cu toate că portofoliile nu erau expres delimitate între cele două partide, remanierile propuse de prim-ministru au fost posibile. În 26 august în jurul orei 16:00, prim-ministru a transmis președintelui propuneri de remaniere. La distanță de două ore președintele ALDE declara public ieșirea de la guvernare a acestui partid. Imediat declarației făcute, prim-ministruș României, în aceeași zi, 26 august, a declarat public că ia act de această decizie ALDE, iar în ziua următoare a luat act și de demisiile celor trei miniștri ALDE, transmițând vacantarea și numirea unor miniștri interimari. Intervalul foarte scurt în care s-au succedat evenimentele demonstrează că propunerea de remaniere și ieșirea ALDE de la guvernare au avut loc aproape concomitent. În continuarea acestui tablou nu trebuie omis faptul că pe 16 august expirase interimatul lui Teodorovici în funcția de viceprim-ministru, dar prim-ministrul nu a transmis o propunere de numire a acestui portofoliu”.

Administrația Prezidențială a solicitat CCR respingerea cererii Vioricăi Dăncilă ca inadmisibilă.

Te-ar putea interesa și: