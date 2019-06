Adevărata miză a războiului economic dintre SUA și China. Noile tehnologii chinezești pun în pericol supremația americană în lume

Un regim totalitar are un mare avantaj în fața unei democrații. Deciziile se iau rapid și se pun în practică fără crâcnire. E drept, poporul are doar în foarte puține cazuri ceva de câștigat din succesele înregistrate de dictaturi, dar asta nu înseamnă că aceste victorii sunt mai puțin importante pe plan internațional.





Războiul economic declanșat de Donald Trump împotriva Chinei are și o parte întunecată. Dincolo de balanța comercială dezechilibrată dinte Statele Unite și China, căreia Donald Trump vrea să-i pună capăt, dincolo chiar de averile fabuloase pe care le câștigă elitele globaliste din acest comerț, președintele Trump mai are un obiectiv- să blocheze ambițioasele planuri de dezvoltare ale Beijingului. Nu de alta, dar China amenință serios supremația mondială a americanilor. V-am vorbit acum ceva vreme despre o teorie care susține că, în vreme ce americanii și rușii joacă șah în relațiile internaționale și împing în permanență pioni ca să caute confruntarea cu inamicul, China pune în practică un joc de go. Mai precis, pionii Beijingului sunt plasați în așa fel încât supremația chineză să se impună în diverse zone fără război. E, de pildă, cazul Noului Drum al Mătăsii, care are ca scop să atragă Europa în zona de influență a Beijingului. La fel de importante sunt însă și cuceririle tehnologice prin care conducerea comunistă de la Beijing speră să răstoarne supremația americanilor. Cel mai bun exemplu este dezvoltarea rețelei 5G. Ca urmare a faptului că a devenit cel mai mare fabricant al lumii și a inundat piața mondială cu produsele sale, China are acum puterea financiară de a accelera și a lăsa Statele Unite în urmă. Evident, această superioritate tehnologică oferă și aplicații militare și de informații, un aspect pe care americanii nu uită, pe drept, să-l scoată mereu în evidență. Mari succese, care au ajutat chinezii să-i ajungă, dacă nu cumva să-i întreacă pe americani, a înregistrat Beijingul în ce privește inteligența artificială și recunoaștere facială. Toate acestea sunt folosite, însă și pentru a pune la punct cel mai mare serviciu de spionare a propriei populații. O să fac o scurtă paranteză, ca să înțelegeți la ce mă refer. Companiile gigantice de stat chinezești a investit enorm în aceste proiecte, iar acum puterea de la Beijing trage foloasele. Cenzura de pe internet, care este în cea mai mare parte automatizată, și lupta împotriva disidenților au atins o acuratețe fără precedent ajutate de softurile de recunoaștere facială și vocală. Ca să vă imaginați unde s-a ajuns, anul trecut existau în China 200 de milioane de camere de supraveghere. În 2020, numărul lor va crește, conform planurilor, la 626 de milioane. Din câte se pare, China vizează să pună în practică un Big Brother uriaș în care să poată avea o imagine exactă despre orice cetățean în orice moment- de la unde este și ce face, la tot istoricul său (date biometrice, sănătate, relații de familie, cazier judiciar, credință religioasă etc.). Sigur, și în Occident există astfel de planuri, puse la punct de magnații Internetului, dar ele au, deocamdată, scopuri comerciale, nu militare și de informații ca în China... Dar să ne întoarcem la războiul economic al lui Trump împotriva Beijingului. Președintele Trump joacă acum cartea taxelor pentru a limita creșterea sectoarelor cheie ale economiei chineze. Iar acestea nu se rezumă doar la 5G și inteligența artificială, ci și la energie. Între Washington și Beijing se desfășoară o cursă spațială pentru energia solară. Evident, ceea ce vă spun acum pare de domeniul SF, dar Beijingul are planuri clare să construiască o centrală electrică spațială pe orbită. Scopul este de a canaliza energia curată de la soare pentru a fi utilizată în diverse activități. Este puțin probabil ca acest proiect să se materializeze înainte de 2050, dar statutul de primă țară care exploatează energia soarelui în spațiu ar asigura Chinei un mare prestigiu. Ca să nu mai vorbim de temerea americanilor că și acest proiect are aplicații militare. Și ar mai fi ceva, în timp ce China experimentează tot felul de proiecte pentru mileniul III, Statele Unite sunt blocate de tehnologiile care le-au adus supremația mondială în jurul anilor 1970. Chiar și NASA a rămas în urmă, atât din lipsa unei viziuni clare și a susținerii politice, cât și din lipsa fondurilor necesare. E unul dintre motivele pentru care Trump are nevoie ca de aer de excedent bugetar. Pentru a rămâne singura superputere a lumii, America trebuie să renunțe la rolul de jandarm mondial și să se concentreze să redevină campioana tehnologiilor viitorului. Nu vă grăbiți să-l condamnați pe Trump că refuză concurența. Comuniștii chinezii și prietenii lor globaliști au un motiv foarte clar de a accelera cursa tehnologică. Știu că toate aceste cuceriri științifice pot fi folosite pentru a construi un sistem care să le permită să aibă monopolul puterii. Progresul tehnologic și științific nu garantează nici libertatea, nici democrația.

