Război interlop crunt. Bătăuşul lui Salam VA FI LICHIDAT? A PRIMIT MESAJUL. Breaking news

După agresarea lui Florin Salam la un botez de la Milano, atunci când Lower Stan, i-a aplicat manelistului un pumn în față, liderii lumii interlope din România, pregătesc o cruntă răzbunare împotriva agresorului.





Lovit în plină figură de interlopul Lower Stan, manelistul Florin Salam, va fi răzbunat. La evenimentul de la Milano, manelistul ridicase asistența în picioare, iar dedicațiile curgeau gârlă. A repetat, încă o dată, numele celor care-i băgaseră banii în buzunare și a început să le cânte. Un bărbat bine făcut, îmbrăcat cu o cămașă albă, nu a ezitat și i-a trimis un croșeu de stânga lui Salam, chiar în plină figură. Imediat, pe ringul improvizat au sărit câțiva interlopi, care l-au luat în brațe pe neașteptatul agresor. Salam, plin de sânge, s-a retras printre invitații de la botez, flancat de doi bărbați, și s-a făcut nevăzut. Au existat chiar zvonuri că Salam a fost răpit de agresor.

Mircea Nebunu a făcut, la două ore după incident, un live de 20 de minute pe pagina lui de socializare, în care cerea ca manelistul să nu fie atins nici măcar cu o vorbă.

„Eu sunt băiatul cu accidentul de aseară cu Salam. N-am nimic cu el. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam. El e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că n-am avut nimic cu Salam. Nicio problemă. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc. Şi e familia noastră. Cu mesajele pe care le trimiteţi, vă rog să vă opriţi. Nu am nimic cu Salam. Trebuie să ne întâlnim acum şi să-mi cer scuze de la el”, a spus Lower Stan pe Facebook, într-o încercare de a-și cere scuze.

Unul dintre clanurile din România, care îl protejează pe Salam, i-a comunicat lui Stan că trebuie să plătească 100.000 de euro, pentru gestul reprobabil.

Lower Stan a răspuns că nu are banii respectivi, iar răspunsul a fost: ”Nu ai banii? Nu-i nimic, te împrumutăm noi. Trebuie să ne plătești, pentru ce i-ai făcut lui Salam”.

Florin Salam a cerut la râdul lui o despăgubire consistentă: 300.000 de euro! El ar fi câștigat la acel eveniment, cu tot cu onorariu și dedicații, în jur de 50.000 de euro, scrie cancan.ro.

