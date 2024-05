Război în Ucraina ziua 808. SUA trimite un ajutor de 400 milioane de dolari Kievului. Rusia a declanșat ofensiva în Harkov

Război în Ucraina ziua 808. Volodimir Zelenski confirmă că Rusia a declanşat o ofensivă în regiunea ucraineană Harkov. Potrivit președintelui de la Kiev, trupele Moscovei avansează terestru cu blindate în încercarea de a crea o zonă-tampon. Kievul trimite întăriri şi evacuează civilii.

În bombardamentele ruseşti asupra oraşului Vovceansk, în zona Harkov, a murit un civil, iar alți cinci au fost răniți. Un alt civil a fost ucis într-un sat din apropiere, potrivit lui Oleh Sînehubov, citat de SkyNews. Vovceansk avea o populaţie de 17.000 de locuitori înainte de război. Acum, numărul locuitorilor s-a redus la câteva mii.

Forţele rusești şi-au intensificat activitatea în regiunea Harkov, unde au loc lupte grele. Asaltul deschide un nou front, după ce o contraofensivă ucraineană a respins şi a alungat, în primul an forţele ruseşti din nordul ţării.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat că a trimis întăriri militare pentru a ajuta la respingerea atacurilor ruseşti în regiunea Harkov. Trupele ruseşti au încercat să pătrundă cu vehicule blindate, dar eforturile Moscovei au fost respinse. Luptele din regiunea Harkov au continuat.

Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Harkov a rănit două persoane şi a incendiat trei case în primele ore ale zilei de vineri. Două persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost lovite de obuze, a scris guvernatorul Oleh Sînehubov pe Telegram.

O sursă militară ucraineană de rang înalt a declarat pentru Reuters că forţele ruseşti urmăresc să împingă apărarea ucraineană până la 10 kilometri de graniţa cu Rusia. În schimbă apărarea Kievului încearcă să le reţină.

