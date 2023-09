Război în Ucraina, ziua 584. Putin începe recrutarea de toamnă

Război în Ucraina, ziua 584. Rusia pregătește campania de recrutare pentru această toamnă. În jur de 130.000 de noi recruți sunt vor fi convocați pentru a face serviciul militar obligatoriu, conform legii. Vladimir Putin, a semnat un decret care stabilește campania de înrolare de toamnă. Documentul a fost postat pe site-ul guvernului, relatează Reuters.

Toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani trebuie să facă un serviciu militar de un an. În cazul celor care urmează cursurile unei facultăți, se face o pregătire echivalentă.

Noul decret de recrutare semnat de Vladimir Putin este de natură să completeze forțele militare de pe frontul ucrainean. Războiul a ajuns în cea de-a 20-a lună, iar Rusia dă semne că rămâne fără rezerve militare.

În luna martie, Vladimir Putin a semnat un alt ordin prin care a încorporat 147.000 de oameni pentru campania de primăvară. Dictatorul de la Kremlin a anunțat, în această lună, că se pregătește pentru un război lung în Ucraina.

În iulie, camera inferioară a parlamentului Rusiei a votat pentru a crește vârsta maximă la care bărbații pot fi înrolați de la 27 la 30 de ani. Noua legislație intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

⚡️🇺🇦Ukrainian soldiers march near the 🇷🇺Russian fortifications of the so-called „Dragon’s Teeth”. Southern Front pic.twitter.com/jaQH5t1DCW

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 29, 2023