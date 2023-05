Război în Ucraina – ziua 450. Ucraina avansează în zona Bahmut. Sistemul de rachete Patriot, care apără orașul Kiev, a fost deja reparat

Statele Unite au anunțat că au reparat sistem de rachete Patriot, care nu a fost distrus de atacurile lansate de Rusia, ci doar ușor avariat.

„Sistemul de rachete antiaeriene Patriot, deteriorat în urma atacului rusesc, a fost reparat, este complet restaurat și în stare de funcționare”, a declarat vicepreședintele Departamentului Apărării al SUA, Sabrina Singh, în timpul informări cu jurnaliștii acreditați.

Acest lucru a fost confirmat și de jurnalistul Geoffrey Seldin, care se află la Kiev.

Resturile unei rachete Kinjal, lansată de Rusia, și care a fost distrusă de sistemul Patriot, au căzut în apropierea acestuia și l-au avariat ușor. Rusia a susținut că a distrus sistemul de rachete dar nu a putut prezenta probe în acest sens.

În cursul zilei de joi, cele mai intense lupte au avut loc pe frontul de la nord și de la sud de Bahmut. În aceste zone, armata ucraineană a avansat chiar și doi kilomtri.

Planul ucrainenilor este unul evident, și anume de a prinde soldații ruși care luptă în Bahmut ca într-un clește. Când încercuirea este aproape de a se realiza, va urma un atac frontal al celor patru brigăzi ucrainene care sunt masate în apropierea orașului.

#Ukraine: In the Oleshky Sands, #Kherson Oblast, the Ukrainian 406th Artillery Brigade used an M982 Excalibur precision artillery strike to hit a Russian 2A36 Giatsint-B 152mm field gun, taking it out of action. pic.twitter.com/okJGoLqUf9

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 18, 2023