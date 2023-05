Război în Ucraina, ziua 441. Jurnalist AFP, ucis în apropiere de Bahmut. Contraofensiva Kievului nu a primit avizul lui Volodimir Zelenski

Planurile finale pentru contraofensiva armatei Ucrainei nu au fost aprobate, încă, de Comandantul Suprem al țării, președintele Volodimir Zelenski. Informația a fost dezvăluită de Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, după cum scrie Ukrainska Pravda.

„Oficiul comandantului suprem suprem, președintele țării noastre, este responsabil de decizia finală cu privire la datele și direcțiile contraofensivei. Nu există oameni care să cunoască întreaga amploare a planurilor noastre. Pentru că planurile finale nu au fost încă aprobate. Avem mai multe variante și toate sunt luate în considerare. Deciziile vor fi luate în funcție de circumstanțele care prevalează la un moment dat. Nu trebuie să vă aștepțați – sau să nu vă aștepți – la nimic. Am demonstrat deja că suntem o națiune invincibilă și cu siguranță vom [învinge]. În mare parte, datorită ajutorului partenerilor noștri”, a declarat Oleksii Danilov.

Oleksii Danilov declara la începutul lunii aprilie că doar cinci persoane de pe planetă au informații despre unde și când va începe contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei.

În acest context, secretarul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, a spus că ofensiva ar putea să nu fie „decisivă”. El a subliniat că războiul „nu este un film de Hollywood”. O sursă apropiată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski declara în aprilie pentru CNN că Ucraina și-a modificat o parte din planurile militare în urma scurgerii a zeci de documente ale Pentagonului.

Mai multe rachete de croazieră rusești au explodat deasupra Kievului, în vreme ce rușii sărbătoreau, în Piața Roșie din Moscova, aniversarea victoriei asupra naziștilor.

Armata rusă a mai lansat rachete asupra orașul Kupiansk din regiunea Harkov, rănind cel puțin trei persoane. Informația a fost prezentată de guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, după cum relatează Kyiv Independent.

Potrivit lui Siniegubov, două femei și un bărbat au fost răniți în urma acestui atac. O persoană a primit asistență medicală la fața locului, în timp ce alte două au fost transportate la spital.

Infrastructura civilă și cel puțin cinci clădiri rezidențiale au fost, de asemenea, deteriorate.

Statele Unite vor oferi Ucrainei un autor suplimentar de asistență pentru securitate în valoare de 1,2 miliarde de dolari. Este vorba despre Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI).

Potrivit Pentagonului, USAI se concentrează pe „satisfacerea celor mai urgente cerințe ale Ucrainei prin angajarea unor capacități critice pe termen scurt”, precum și pe pregătirea armatei ucrainene cu capacitatea de a „descuraja agresiunea rusă pe termen lung”.

Ultimul pachet de asistență pentru securitate include sisteme de apărare aeriană și muniții suplimentare, muniții de artilerie de 155 mm și echipamente pentru a integra lansatoare, rachete și radare de apărare aeriană occidentale cu sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.

În plus, vor fi livrate muniții pentru sistemele aeriene fără pilot, servicii comerciale de imagistică prin satelit, precum și sprijin pentru activități de instruire, întreținere și susținere, a transmis Pentagonul.

Statele Unite au oferit asistență de securitate Ucrainei în valoare de 35,7 miliarde de dolari de la începutul invaziei la scară largă, potrivit unei fișe informative publicate de Departamentul de Stat al SUA la 3 mai.

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat în unanimitate o rezoluţie prin care cere includerea grupului de mercenari Wagner pe lista organizaţiilor teroriste a Uniunii Europene, relatează AFP. Grupul Wagner este acuzat de atrocități comise în Ucraina, dar și în mai multe state din Africa.

Textul rezoluției, fără valoare obligatorie, recomandă guvernului francez „să se mobilizeze diplomatic” pentru ca UE să adere la această solicitare. În acest context se dorește sancţionarea mai eficientă a membrilor Wagner şi a susţinătorilor acestora, în special financiar.

Susţinută de un deputat al partidului prezidenţial Renaştere, rezoluţia vizează în special „numeroasele execuţii împotriva populaţiei civile” comise în Ucraina de mercenarii lui Evgheni Prigojin.

„Activitatea grupului Wagner corespunde definiţiei europene a terorismului”, a pledat deputatul Benjamin Haddad, descriind o „armată a haosului” care se află „de partea Rusiei lui Putin” şi ai cărei membri „seamănă instabilitate şi violenţă”.

Rezoluția se referă şi la execuţiile atribuite grupului Wagner în Siria şi mai multe ţări africane precum Mali sau Republica Centrafricană.

Un jurnalist AFP, Arman Soldin, a fost ucis într-un atac cu rachete Grad în estul Ucrainei. Bombardamentul a avut loc în jurul orei locale 16:30 (13:30 GMT) în împrejurimile oraşului Ceasov Iar, în apropiere de Bahmut. În această zonă au loc periodic atacuri ale forțelor militare ruse. Jurnalistul, în vârstă de 32 de ani, se afla cu patru colegi care au scăpat cu viață. Echipa din care făcea parte Arman Soldin era însoțită de soldaţi ucraineni când a fost surprinsă de atacul rachetelor. Jurnaliştii AFP se deplasează în mod constant în această zonă pentru a relata despre confruntările din regiune, epicentrul luptelor din Ucraina de câteva luni.

„Agenţia în ansamblu s-a prăbuşit. Moartea lui este o reamintire groaznică a riscurilor şi pericolelor cu care se confruntă jurnaliştii în fiecare zi când relatează despre conflictul din Ucraina”, a declarat directorul general al AFP, Fabrice Fries.

Phil Chetwynd, director de ştiri la AFP, a salutat memoria unui jurnalist „curajos, creativ şi tenace”.

„Lucrarea genială a lui Arman a însumat tot ceea ce ne face mândri de jurnalismul AFP în Ucraina”, a adăugat el.

Jurnalist reporter de imagine cu experienţă, aflat anterior la post la Londra, Arman Soldin era coordonatorul video în Ucraina din septembrie 2022 şi se deplasa pe front în mod constant. El a făcut parte din echipa AFP care a acoperit chiar primele zile de război.

El este cel puţin al 11-lea reporter care a fost ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruse, la 24 februarie 2022, potrivit ONG-urilor specializate RSF şi CPJ.

Arman Soldin, an @AFP journalist, was killed in a russian missile attack on Chasiv Yar, Donetsk region. Our heartfelt condolences go out to his family and coworkers. He dedicated his life to informing the world about the truth. His legacy, as well as his cause, will live on. pic.twitter.com/NDLccXMOin

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2023