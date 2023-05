Război în Ucraina – Ziua 436. Rușii și-au bombardat din greșeală orașul Belgorod. Corupția macină țara invadată

Luptele cele mai intense s-au dat la Bahmut, unde armata ucraineană a reușit să restabilească controlul asupra unor cartiere, pierdute zilele trecute.

La Bahmut, un tanc T90, mândria armatei ruse a fost distrus cu o singură grenadă incendiară, lansată dintr-o dronă.

#Ukraine: A T-90M, the most modern Russian tank deployed in Ukraine, was destroyed by the Ukrainian 5th Assault Brigade using a F-1 grenade dropped through an opened hatch- apparently near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/6nYX5ac9LB

