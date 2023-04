Război în Ucraina, ziua 418. Evgheni Prigojin îndeamnă la oprirea războiului. Pierderile Ucrainei sunt mai mici decât numărul victimelor cutremurului din Turcia

Pe de altă parte, Italia și Franța au promis că vor transfera sistemele SAMP/T-MAMBA în Ucraina. În februarie, premierul Giorgia Meloni a spus că Italia va trimite Ucrainei sisteme de apărare aeriană Spada și Skyguard, pe lângă sistemele SAMP/T-MAMBA, pe care intenționează să le transfere împreună cu Franța.

„Când există o ofensivă, toate armele sunt defensive. Momentan nu se pune problema trimiterii de avioane de luptă, această decizie trebuie luată cu parteneri internaționali. Ne-am concentrat pe sistemele de apărare aeriană, SAMP/T, Spada, Skyguard”, a declarat Meloni în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Kiev alături de Volodimir Zelenski.

In Italy, a train stuffed with M109L 155-mm self-propelled howitzers were seen heading.. somewhere. Italy usually does not disclose its aid supplied to Ukraine. pic.twitter.com/HRHrjPvCdj

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2023