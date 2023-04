Război în Ucraina, ziua 410. Rușii se tem de contraofensiva Kievului. Ucraina încearcă să se apropie de liderii Partidului Republican din SUA

Armata rusă se pregătește pentru contraofensiva ucraieană și formează companii de luptă numite „Storm-Z”. Rușii iau în considerare un război cu bătălii urbane pentru clădiri și preluarea controlului în orașele pe care le dețin în teritoriul ocupat. Institutul pentru Studierea Războiului din Washington, arată că trupele nou recrutate, formate din rezerviști vor fi trimise în prima linie.

Fiecare companie este formată din o sută de oameni și are drept sarcină să ducă lupta în orașe și în zone dificile. Acestea trebuie să captureze și să păstreze obiective importante, cum ar fi puncte de sprijin și comandă, precum și noduri de comunicare.

Analiştii cred că aceste companii vor fi desfăşurate de-a lungul liniei de front Avdiivka – Doneţk, însă există îndoieli legat de capacitatea acestora de a-și atinge obiectivele. Există o operațiune ofensivă continuă fără succes a trupelor ruse din Districtul Militar de Sud.

„Eficacitatea acțiunilor acestor unități este îndoielnică, deoarece beneficiază doar de 10-15 zile de antrenament accelerat”, spun analiștii ISW.

Or, în opinia acestora, este prea puțin pentru a învăța acești militari să îndeplinească sarcini complexe și să obțină coerența luptei.

În acest context, ISW arată că presupusa scurgere de documente de război clasificate ale spionajului american evidențiază teama rușilor față de viitoarea contraofensivă pornită de Ucraina. Bloggerii militari ruși și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conținutul documentelor. Ei au subliniat teama față de viitoarea contraofensivă, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului.

„În timp ce mai mulți bloggeri militari ruși proeminenți au respins imediat validitatea documentelor și au sugerat că acestea sunt falsuri, ei s-au fixat pe posibilitatea ca documentele publicate să fie dezinformări menite să deruteze și să inducă în eroare comandamentul militar rus”, a scris ISW.

Totuși, armata rusă a săpat un șanț uriaș, de 70 km lungime, în direcția Zaporojie, la care lucrează de mai bine de șase luni. Structura a fost observată cu ajutorul satelitului Sentinel-2. Construcția mega-tranșeei a fost începută de ruși în septembrie 2022, iar aici au lucrat și muncitori străini. Construcția începe la periferia de sud-vest a orașului Melitopol și se termină înainte de Berdiansk.

Potrivit experților militari, în direcția Melitopol se va concentra principala lovitură a unei contraofensive de amploare, așteptată în câteva săptămâni. Una dintre principalele sarcini ar trebui să fie, probabil, ieșirea trupelor ucrainene pe coasta Mării Azov, ceea ce va face posibilă distrugerea podului Crimeea și începerea operațiunii de eliberare a peninsulei.

Rusia a intensificat pregătirile pentru evacuarea forțată a civililor din regiunile ocupate din sudul Ucrainei către Crimeea la sfârșitul lunii. Anunțul a fost făcut de reprezentanții armatei Ucrainei.

Într-o postare pe Telegram, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că oficialii instalați de Rusia au organizat un „sondaj al populației locale” în orașele Melitopol, Zaporojie și Skadovsk din Herson. Acesta a afirmat că „prezența unui pașaport rusesc, înregistrarea și nivelul de educație” au fost verificate în cadrul anchetei.

„Există o plecare periodică a autobuzelor cu cei care doresc să se evacueze”, a precizat Statul Major General.

Rușii răspândesc informații potrivit cărora evacuarea forțată a populației civile va începe la sfârșitul lunii aprilie. În prezent, Rusia ocupă zona de pe malul estic al râului Nipru, în Herson, și cea mai mare parte a regiunii Zaporojie.

Forțele Aeriene Ucrainene susțin că folosirea de Rusia a bombelor ghidate impune furnizarea de avioane F-16 pentru a face față acestor atacuri. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iurii Ihnat, a declarat că forțele rusești folosesc bombe de 500 de kilograme, foarte explozive.

Dispozitivele au fost modificare, susține oficialul ucrainean cu aripi și sisteme de ghidare elementare pentru a permite avioanelor rusești să lovească din afara razei de acțiune a apărării aeriene a Ucrainei.

În acest context, operatorul de stat al rețelei electrice Ukrenergo a raportat că forțele ruse au folosit peste 1.200 de rachete și drone kamikaze pentru a ataca sistemul energetic al Ucrainei. Este vorba despre atacurile care au fost declanșat începând cu luna octombrie, potrivit Kyiv Independent.

Atacurile au ucis zeci de persoane și au forțat autoritățile să impună opriri ale energiei electrice.

Potrivit raportului, aproximativ 250 de rachete și drone au lovit infrastructura Ukernergo, provocând un deficit de energie. PNUD și Serviciul de Securitate al Ucrainei estimează că este nevoie de 1 miliard de dolari în 2023 pentru a restabili infrastructura energetică.

