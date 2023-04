Război în Ucraina. ziua 408. Programul UE de aprovizionare a Kievului cu obuze a intrat în blocaj. Planurile contraofensivei de primăvară sunt ținute la secret

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare din Ucraina, Oleksii Danilov, a declarat că planurile contraofensivei Kievului sunt cunoscute de un număr restrâns de persoane. El a comentat speculațiile legate de momentul și locul în care Ucraina va lansa atacurile împotriva Rusiei.

„Pot spune că astăzi există un număr foarte limitat de persoane care au informații despre unde, când și cum vor începe anumite acțiuni. Nu mai mult de 3-5 persoane… Iar atunci când oamenii fac anumite afirmații, țineți cont de faptul că este posibil ca acestea să nu fie în întregime adevărate. Când vor începe anumite acțiuni militare, anumite operațiuni militare, acestea sunt informații pentru un număr foarte limitat de persoane”, a răspuns Oleksii Danilov, potrivit Pravda.

El a adăugat că ucrainenii vor observa când „va începe totul”, insistând că întrebări precum „unde, când și la ce oră” sunt complet nepotrivite.

Pe de altă pate, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, declara la sfârșitul lunii martie că Statul Major plănuiește o contraofensivă pe mai multe fronturi împotriva armatelor din Rusia. El a precizat că punerea în aplicare a planurilor de război va depinde de condițiile meteorologice.

Contraofensiva ucraineană ar putea fi afectată de blocajul în care au intrat statele UE cu privire la achiziția celor un milion de obuze destinate Kievului. Planul Uniunii Europene este blocat, întrucât statele membre nu se înțeleg cu privire la atribuirea contractelor și a sumelor alocate producției de muniție. Disputa este decaă banii vor fi alocați unor producători din interiorul Uniunii Europene sau și altor state partenere terțe, precum Turcia.

Miniştrii de externe ai UE au aprobat pachetul de ajutor la 20 martie, dar de atunci nu s-au mai făcut pași importanți. Cea mai urgentă parte a planului este de a plăti un miliard de euro statelor UE care livrează obuze în Ucraina din propriile stocuri. Kievul are nevoie de urgență de muniție pentru artilerie în condițiile în care se anunță lupte foarte dificile. Oficialii UE au căzut de acord cu acest subiect. Problema a apărut când a venit vorba despre o achiziție comună de muniții, în valoare de încă un miliard de euro, un demers istoric al UE. Reprezentanții statelor membre nu reușesc să se pună de acord din cauză că există companii producătoare, în anumite ţări, eligibile pentru astfel de contracte, conform unor surse citate de Reuters.

Franţa, care pledează pentru integrare europeană în domeniul apărării şi care are o industrie de armament proprie, face presiuni ca să se asigure că o parte cât mai mare din finanţare va merge către companii din UE. Grecia şi Cipru au fost, de asemenea, interesate, exprimându-şi îngrijorarea că parte din bani ar putea ajunge la subcontractori sau furnizori din Turcia, potrivit diplomaţilor.

Pe de altă parte, oficiali din Germania, Polonia şi Olanda susţin că prea multe limite pentru lanţurile de aprovizionare ar întârzia trimiterea muniţiei în Ucraina. Mulți au îndoieli că industria europeană are capacitatea de a îndeplini obiectivul de un milion de obuze în 12 luni. Astfel s-a ajuns într-un blocaj, un răspuns urmând să fie transmis, de către Franța, după Paște. Diplomaţii şi oficialii şi-au exprimat totuşi încrederea că ţările UE vor ajunge la un acord după vacanţa de Paşte.

O unitate de voluntari ruși care susține că luptă alături de armata ucraineană anunță că a „efectuat din nou misiuni de luptă” în regiunea Breansk și că a distribuit localnicilor pliante, după cum relatează Ukrainska Pravda.

Guvernatorul regiunii ruse Breansk, Alexander Bogomaz, a afirmat că forțele armate ruse au împiedicat pătrunderea pe teritoriul țării a unui grup de 20 de sabotori. Aceștia au încercat să se infiltreze, conform oficialului rus, în apropierea satului Sluchovsk, Pogarsky, scrie agenția Interfax, citată de The Guardian.

Guvernatorul a afirmat că unități ale armatei Federației Ruse, împreună cu trupele de frontieră, au respins grupul de sabotori, într-o confruntare armată. Afirmațiile nu au fost verificate independent.

Ulterior, unitatea voluntarilor ruși a scris pe Telegram că guvernatorul Bogomaz minte.

RVC „a vizitat din nou” regiunea Breansk, iar luptătorii săi au reușit să îndeplinească „sarcini de luptă”, să comunice cu locuitorii, să le înmâneze pliante și să „îi roage să se adăpostească în timpul ostilităților”.

Voluntarii ruși au publicat și un videoclip în care luptătorii săi stau de vorbă cu locuitorii satului Sluchovsk, în timpul unor operațiuni de luptă.

🎥Russian Volunteers Corps, a group of Russians fighting alongside Ukrainian forces, entered Sluchovsk village in #Bryansk Oblast, Russia today and distributed leaflets to the locals. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SZ5eZwawWP

Statele Unite nu sunt de acord ca Ucraina să primească o „foaie de parcurs” pentru aderarea la NATO la summitul din iulie al Alianţei. Opoziția americanilor indică diviziuni în rândul aliaților cu privire la statutul postbelic al Kievului, după cum relatează Financial Times.

SUA, Germania, dar şi Ungaria se opun eforturilor unor ţări precum Polonia şi statele baltice de a oferi Kievului legături mai strânse cu NATO. Diviziunile au ieşit la iveală la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO de la Bruxelles. Oficialii statelor membre ale alianței îşi vor petrece următoarele două luni încercând să deblocheze impasul, înainte de summitul de la Vilnius din iulie.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că va participa la summit doar dacă i se vor prezenta paşi concreţi pentru aderarea țării sale la NATO. El a făcut referire la garanţii de securitate postbelică din partea NATO sau o colaborare mai strânsă cu Alianţa.

Două surse dintre participanții la discuțiile din această săptămână au declarat că un număr tot mai mare de state susţin ca Ucrainei să i se ofere la Vilnius „o cale politică” de aderare. Acestea se pronunță pentru strângerea legăturilor dintre NATO şi Kiev.

Cu toate acestea, SUA se împotrivesc acestei propuneri, îndemnând aliații să rămână concentraţi asupra ajutorului militar, financiar şi umanitar pe termen scurt pentru Ucraina. Armata trebuie să reziste și să respingă invazia Rusiei, în principal. De aceea, livrările de muniţie ar trebui să fie principala prioritate la Vilnius, au declarat oficialii americani. Discuţiile despre o potenţială relaţie politică postbelică distrag doar atenţia de la acest obiectiv, consideră Washingtonul.

#Ukraine: Another Russian MT-LB armoured personnel carrier – this time with a ZU-23-2 23mm autocannon – was damaged by an improvised FPV loitering munition operated by the Ukrainian 23rd Separate Rifle Battalion North-East of Torske, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/kFOxGB2VdW

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 6, 2023