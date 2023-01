Război în Ucraina ziua 333. Rusia anunță noi atacuri la Zaporojie. Bombardamente și la Sumi. Autoritățile de la Kiev cer Occidentului să livreze cât mai rapid tancuri

Noi bombardamente au avut loc sâmbătă în regiunea Sumi din nord-estul Ucrainei, susţine guvernatorul Dmitro Ziviţki, într-o postare pe Telegram, preluată de Kiev Independent. Un tânăr de 17 ani a fost grav rănit.

„Zece rachete au explodat lângă casele locuitorilor din sat. Adolescentul abia a scăpat de moarte, deoarece bombardamentele i-au distrus complet casa, unde se afla când a început atacul. Băiatul este acum internat în Chuhuiv, cu multiple răni, dar starea lui este stabilă“, a anunțat Dmitro Ziviţki.

Cinci civili ucraineni au fost ucişi și alți 13 ai fost răniți în ultimele atacuri ale armatei ruse, a anunțat, tot pe Telegram, Kirilo Timoshenko, șefului biroului președintelui ucrainean. Trei morţi şi patru răniţi au fost înregistraţi în regiunea Doneţk, un mort şi un rănit în regiunea Zaporojie, un mort şi patru răniţi în regiunea Harkov şi patru răniţi în regiunea Herson.

Armata rusă a anunţat sâmbătă că a lansat o nouă ofensivă Zaporojie, regiune din sud-estul Ucrainei pe care teoretic Moscova a anexat-o ilegal în septembrie anul trecut, dar pe care practic nu o controlează în totalitate, transmite CNN.

Ucraina cere Occidentul să se grăbească și să ia mai repede o decizie cu privire la livrarea de tancuri Leopard. Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenskia declarat sâmbătă că „nehotărârea” Occidentului în ceea ce priveşte trimiterea de arme suplimentare în ţara sa ucide şi mai mulţi ucraineni, relatează AFP.

„Un comentariu după indecizia internaţională…. Veţi ajuta oricum Ucraina cu armele necesare şi veţi realiza că nu există altă soluţie pentru a pune capăt războiului decât înfrângerea Rusiei. Dar nehotărârea din prezent ne omoară şi mai mulţi oameni. Fiecare zi de întârziere înseamnă moartea ucrainenilor. Gândiţi-vă mai repede!”, a scris Mihailo Podoliak într-un mesaj postat pe Twitter.

Întâlnirea de la baza aeriană Ramstein din Germania a adus un acord pentru furnizarea mai multor vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană şi muniţie pentru Ucraina, dar nu şi tancuri de luptă.

Afterword to global indecision…

You’ll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of🇷🇺

But today’s indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 21, 2023