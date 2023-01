Război în Ucraina, ziua 328. Exercițiile comune ruso-belaruse provoacă îngrijorare la Kiev. Putin nu a renunțat la ideea de a-l înlocui pe Zelenski

Exercițiile militare comune demarate de Rusia şi Belarus luni, 16 ianuarie, stârnesc îngrijorare în Ucraina, dar și în Occident. Analiștii militari monitorizează situația cu atenție încercând să descopere indicii cu privire la intențiile Moscovei. Există temeri că Moscova ar putea lansa o nouă invazie în nordul Ucrainei, de pe teritoriul Belarus, ca în 24 februarie, anul trecut. Până acum Minskul nu a participat direct la conflict cu forţe militare, iar ministerul Apărării din această țară a dat asigurări că exercițiile din aceste zile au un rol defensiv.

„Astăzi a început un exerciţiu tactic comun de zbor al unităţilor de aviaţie ale forţelor armate ale Republicii Belarus şi ale Federaţiei Ruse, care fac parte din componenta de aviaţie a grupului regional comun”, a anunţat ministerul Apărării din Belarus.

Oficialii de la Minsk au precizat că scopul urmărit este de „creştere a compatibilităţii operaţionale în îndeplinirea comună a sarcinilor de pregătire de luptă”. Exercițiile comune se vor desfășura în perioada 16 ianuarie – 1 februarie, folosind toate aerodromurile militare din Belarus, a anunţat Ministerul belarus al Apărării. Potrivit unei declaraţii publicate pe contul de Telegram al Ministerului Apărării, unităţi ale forţelor aerospaţiale ale Rusiei au sosit pe aerodromurile din Belarus duminică seara târziu.

Deși Minskul a declarat că exerciţiile sunt defensive, acumularea de trupe rusești în curs de desfăşurare, combinată cu un val de activităţi militare în ţară, aminteşte de pregătirile pentru invazia din februarie anul trecut. Canalele neoficiale de pe Telegram de monitorizare militară au relatat că avioane de vânătoare, elicoptere şi avioane de transport militar au sosit în Belarus încă de la începutul anului.

Situaţia de la graniţa Belarusului cu Ucraina nu a fost „foarte calmă”, iar Ucraina a „provocat” Belarusul, a declarat Pavel Muraveiko, prim-adjunctul secretarului de stat al Consiliului de Securitate din Belarus.

„Ne menţinem reţinerea şi răbdarea şi ne păstrăm praful de puşcă uscat. Avem necesarul de forţe şi mijloace care vor răspunde oricăror manifestări de agresiune sau unei ameninţări teroriste pe teritoriul nostrum”, a declarat însă Muraveiko.

Ucraina a avertizat cu privire la posibile atacuri din partea Belarusului, iar preşedintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că ţara trebuie să fie pregătită la această graniță.

Liderul opoziției belaruse în exil Svetlana Tihanovskaia a descris manevrele militare ruso-belaruse drept o „cacealma” menită să deturneze forțele armatei ucrainene din est. Ea a dat un interviu la Davos, în Elveția. Lidera opoziției l-a acuzat pe Lukașenko pentru că a permis Rusiei să folosească teritoriul său pentru a organiza atacuri asupra Ucrainei.

„Acesta este un spectacol pentru oamenii din Belarus, pentru a-i amenința, pentru a le spune: uite, armata rusă este aici, așa că păstrați liniștea, nu vă opuneți la nimic”, a spus ea.

Svetlana Tihanovskaia calificat procesul său, programat să înceapă la Minsk, în absență, drept o „farsă” și o „răzbunare” a lui Alexander Lukașenko. Confruntată cu acuzații de înaltă trădare și conspirație pentru a prelua puterea, ea a declarat că și-a contactat avocatul din oficiu, dar acesta nu i-a răspuns niciodată.

„Nici măcar nu știu ce va face mâine așa-zisul meu avocat în această instanță, cum mă va apăra. Nu știu cât va dura acest proces, câte zile va dura, dar sunt sigură că mă vor condamna la mulți, mulți ani de închisoare”, a declarat ea.

Un soldat ucrainean a postat o înregistrare video pe rețelele de socializare în care a minimalizat „victoria” rușilor în Soledar. El și-a îndemnat concetățenii să aibă încredere în conducerea armatei și a amintit că rușii au fost nevoiți să se retragă din multe orașe, inclusiv din apropierea Kievului, Herson și Harkov.

Soldatul sa subliniat că anumite lupte par a fi pierdute din cauza minciunilor rușilor și a războiului informational. El a dat de înțeles că infanteria s-a retras din Soledar, în timp ce Serghei Cerevatîi, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar din est, a declarat că Forțele de Apărare ucrainene continuă să apere orașul.

„Războiul informațional nu are loc doar pe front, ci mai mult în capul oamenilor noștri. Trebuie multă muncă pentru a îmbunătăți asta, în timp ce mii oameni ca mine lucrează pe front, facănd-o foarte bine. În special infanteria care oprește hoarda cu eforturi titanice. Dar, din păcate, pe frontul informațional pierdem în anumite locuri pentru că oamenii noștri cred minciuni.

Pe scurt, în Soledar, nu vă așteptați la panică, orașul este mai degrabă mic… Au «succes colosal» acolo ocupanții? Amintiți-vă că au fost aproape de Kiev, că au fost în Herson, Harkovul capturat. Unde sunt acum? Faptul că omoară un batalion pe zi și un oraș complet devastat, nu mai e niciun sens pentru noi să fim acolo. Trebuie să ne păstrăm infanteria experimentată, curajoasa infanterie”, a povestit el.

Soldatul a subliniat că apărătorii ucraineni au curajul să lupte, deși acest lucru nu este atât de ușor pe cât pare. El a precizat că situația în Bahmut, piatra de încercare a trupelor ruse, situație este mult mai bună. Iar apărarea se descurcă mai eficient împotriva atacatorilor ruși.

„Prieteni, în ceea ce privește situația din Bahmut este mult mai bună… Bahmut este bombardat, la fel de grav ca întotdeauna, dar intensitatea este mai mare, cu artilerie, mortiere, MLRS, aviație, încercând să rupă linia apărării cu infanterie ca în Soledar. Au nevoie să arate o altă «victorie» asupra orașelor mici. Dar Bahmut rezistă. Bahmut este Ucraina.

Steagul ucrainean este acolo. La fel și unitățile ucrainene. Comandantul armatei Valeri Zalujnîi știe ce face. Ce se întâmplă în Soledar și Bahmut nu este fără motiv. Șeful de stat major nu vă va spune multe informații pe care nu e nevoie să le știți. Informația pe care trebuie să o știți este că Bahmut rezistă”, a mai spus soldatul ucrainean.

Kharkiv offensive. Recon into Russian positions. Soldiers of the International Legion next to the destroyed Russian BMP-2M. GoPro is from soldier who took out the BMP-2M with NLAW. 14:37 video https://t.co/XF1UgWGupAhttps://t.co/NBYBb5RQ3a pic.twitter.com/K4KGyj9nL1

— Paul Jawin (@PaulJawin) January 16, 2023