Război în Ucraina, ziua 268. Un oficial ucrainean: În Herson oamenii au fost electrocutați în „camere de tortură” 

Război în Ucraina, ziua 268. Un avocat al poporului ucrainean a descris amploarea torturii care a fost descoperită în orașul Herson drept „oribilă”. Autoritățile au găsit „camere de tortură” în orașul recent eliberat din sudul Ucrainei, unde zeci de persoane ar fi fost torturate. El a spus că ucrainenii au fost electrocutați și bătuți cu țevi metalice înainte de a fi uciși, potrivit AFP.

Forțele ruse au efectuat noi bombardamente asupra țintelor civile din Ucraina, lovind, între altele, şi regiunea Odesa. Exploziile rachetelor rusești au rănit mai multe persoane. Mai exact, armata rusă a efectuat, joi, zeci de bombardamente asupra unor poziţii din sud-estul şi nord-estul Ucrainei, anunţă autorităţile militare ucrainene, potrivit CNN.

Generalul american în rezervă James Marks a declarat că negocierile între Ucraina și Rusia trebuie să înceapă pentru că, odată cu venirea iernii, țările din Europa vor primi un nou val de refugiați, iar acest efort financiar uriaș nu va putea fi susținut la nesfârșit.

Autorităţile ucrainene au raportat bombardamente în Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk şi Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croazieră şi sisteme de artilerie, vizând poziţii militare şi infrastructura esenţială. Au fost raportaţi morţi şi răniţi în regiunile Zaporojie şi Dnipro. Pe liniile frontului din regiunile Doneţk şi Lugansk au fost raportate atacuri masive cu obuze de artilerie.

La rândul său, armata ucraineană a atacat trei puncte de control şi cinci depozite de muniţie ale forţelor militare ruse situate în zone din sud-estul Ucrainei aflate sub ocupaţie, potrivit agenţiei Ukrinform.

Numărul morţilor din atacul rusesc cu rachete asupra Vilniansk, în regiunea Zaporizhzhia, este de cel puţin şapte. Salvatorii au găsit cadavrele a şapte persoane sub dărâmăturile unei clădiri lovite de o rachetă rusă din Vilniansk. Acest lucru a fost declarat de şeful adjunct al biroului prezidenţial ucrainean, Kirilo Timosenko.

„Zeci de salvatori, voluntari şi utilităţi publice încă lucrează pe şantier”, a adăugat el. Trupurile a şapte persoane au fost scoase de pe dărâmături”.

Ucraina are deja experţi trimişi în Polonia şi probabil aceştia vor obţine accesul pe care l-a cerut Kievul la locul din zona de frontieră din sud-estul Poloniei unde o rachetă rătăcită a ucis, marţi, două persoane, relatează CNN.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a declarat că experți ucraineni se află deja în Polonia pentru a investiga locul unde o rachetă a ucis marți două persoane. Ucraina și Polonia „vor coopera în mod constructiv și deschis” în ceea ce privește ancheta, a declarat Kuleba, adăugând că se așteaptă ca anchetatorii să obțină rapid acces la situl din sud-estul Poloniei, transmite The Guardian.

Nikita Chibrin, în vârstă de 27 de ani, a declarat că a petrecut mai mult de patru luni în Ucraina, ca parte a Brigăzii 64, o unitate acuzată că a comis crime de război în regiunea Kiev în martie. Chibrin a aterizat în capitala Spaniei și a fost reținut la centrul de imigrare al aeroportului.

Într-un interviu telefonic de la aeroport pentru The Guardian, Chibrin a negat implicarea în crimele de război raportate ale unității sale, spunând că nu a tras cu o armă „o dată” măcar cât s-a aflat în Ucraina.

El a spus că este nerăbdător să depună mărturie la un tribunal internațional despre experiențele sale din Ucraina. „Nu am nimic de ascuns”, a spus el.

Chibrin a spus că a decis să fugă din Rusia după ce a dezertat din unitatea sa din Ucraina. El le-a spus comandanților săi despre opoziția sa față de război chiar din prima zi a invaziei. Chibrin spune că a fost înlăturat din funcţie după ce a vorbit și apoi a fost însărcinat cu efectuarea muncilor simple.

„M-au amenințat cu închisoare. În cele din urmă, comandanții mei au decis să mă folosească la curățenie. Am fost plasat departe de câmpul de luptă”, a spus el despre timpul petrecut în Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a salutat decizia unei instanțe olandeze conform căreia zborul MH17 a fost doborât de o rachetă sol-aer rusă când survola estul Ucrainei în 2014.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF’s atrocities then & now is inevitable.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022