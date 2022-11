Război în Ucraina, ziua 252. Volodimir Zelenski și Recep Erdogan au discutat despre exporturile de cereale. Ucraina a primit ajutor militar din Spania

Liderii ţărilor Ligii Arabe s-au reunit la summit-ul din Alger. Totuși, ei s-au ferit să ia partea Rusiei sau Ucrainei în războiul declanșat de Vladimir Putin. Cu toate acestea, ei au îndemnat președinții celor două țări să ajungă la o înțelegere politică pentru că războiul are consecințe economice asupra ţărilor arabe.

În același timp, mai multe ţări arabe au susţinut că ar putea juca un rol de mediator în războiul din Ucraina. Acest lucru a fost văzut drept o încercare de a susține relațiile cu Moscova. Totuşi, aproape toate ţările arabe au votat luna trecută rezoluţia ONU de condamnare a anexării de către Rusia a celor patru provincii ucrainene.

Poliția națională ucraineană a descoperit 34 de camere de tortură și închisori în regiunile Sumî, Kiev, Cernihiv, Harkov, Donețk și Herson. Toate zonele în care au fost găsite aceste camere de tortură au fost ocupate, la un moment dat, de forțele ruse. În acest locuri ar fi fost torturați soldații ucraineni prinși pe frontul de luptă.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit omologului său din Turcia pentru ajutorul acordat în salvarea acordului privind cerealele. Președintele ucrainean a precizat că a apreciat „participarea activă a acestuia”. Declarația a venit după ce Rusia a transmis că se va alătura din nou înțelegerii supervizate de ONU.

În același timp, liderul de la Kiev a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare că, în timpul convorbirii telefonice cu Recep Tayyip Erdogan, i-a mulțumit președintelui turc și pentru „sprijinul său ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”. „Sprijinul Turciei este important pentru noi în această chestiune”, a mai scris el. Este important de precizat că Erdogan a avut o discuție telefonică care s-a întins de-a lungul a două ore cu Vladimir Putin privind exportul de cereale și războiul din Ucraina.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2022