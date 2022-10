Război în Ucraina, ziua 232. Rusia continuă atacurile cu rachete, în timp ce Ucraina numără pierderile de vieți omenești: „Populația este eliminată”

Franța a anunțat că va livra ucrainenilor mai multe sisteme de apărare antiaeriană, conform declarației de miercuri a preşedintelui Emmanuel Macron.

„Vom livra radare, sisteme şi rachete (n.a. antiaeriene) pentru a proteja (n.a. ucrainenii) de atacuri, în special pentru a-i proteja de atacurile cu drone”, a transmsi Macron, care a subliniat că Hexagonul are în plan o livrare suplimentară de tunuri Caesar pentru Ucraina.

Armata ucraineană a transmis că trupele ruse lansează în continuare atacuri. Conform Statului Major al Forțelor Armate ucrainene, rușii „încearcă să desfășoare acțiuni ofensive pe direcțiile Bakhmut și Avdiivka” din regiunea de est a Donețk. Mai mult, regiuni din Dnipropetrovsk și Zaporojie au fost și ele atacate, mai ales orașul Orihiv.

Șeful adjunct al Orihiv Svitlana Mandrych a transmis că nu mai puțin de 324 de obuze au lovit orașul în cursul zilei de miercuri: „Nouă locuitori răniți. Infrastructura orașului este distrusă. Populația este eliminată. Mai avem o noapte de supraviețuire înainte. Acum auzim din nou explozii”, a spus Svitlana Mandrych.

Președintele Statului Major Comun, generalul Mark Milley, a catalogat atacurile comise de Rusia asupra civililor și infrastructurii civile de pe teritoriul Ucrainei drept „crime de război”.

„Rusia a lovit în mod deliberat infrastructura civilă cu scopul de a dăuna civililor. Aceștia au vizat bătrânii, femeile și copiii din Ucraina. Atacurile nediscriminatorii și deliberate asupra țintelor civile sunt o crimă de război în regulile internaționale de război”, a transmis generalul Milley.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Grossi s-a întors la Kiev după o întrevedere la Sankt Petersburg cu liderul rus Vladimir Putin, acolo unde au fost analizate chestiuni legate de securitatea nucleară.

„După cum sa convenit cu președintele Ucrainei Zelenski, după întâlnirile mele de la Sankt Petersburg, mă întorc la Kiev”, a fost mesajul postat de Rafael Grossi pe contul de Twitter.

As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022