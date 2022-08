Război în Ucraina, ziua 164. Ucraina și Italia semnează un împrumut de 200 de milioane de euro pentru salariile profesorilor

Război în Ucraina, ziua 164. Rusia bombardează zona de lângă cea mai mare centrală nucleară din Europa pentru a doua oară într-o zi. Operatorul nuclear de stat al Ucrainei Energoatom a raportat că de această dată armata rusă a lovit „direct pe locul” centralei nucleare Zaporojia, lângă unul dintre reactoare.

Există un risc mare de incendiu, precum și de scurgeri de hidrogen și radioactiv, potrivit operatorului. Pe 5 august, uzina a închis una dintre cele trei unități de putere în funcțiune, deoarece Rusia continuă să „terorizeze și să pună în pericol întreaga lume civilizată”, se arată în declarație.

Statul Major General: Ucraina respinge ofensiva rusă lângă Marinka, dar nu reușește să avanseze în alte trei orașe din regiunea Donețk. Trupele ucrainene au respins o ofensivă rusă spre Marinka, la 30 de kilometri vest de Donețk, oraș ocupat de ruși. De asemenea, forțele rusești au încercat fără succes să avanseze în apropierea orașelor Bakhmut, Avdiivka și Piski, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina promite să exporte lunar 3 milioane de tone de produse agricole

Kubrakov: 13 nave de marfă care așteaptă să plece din porturile ucrainene. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat că, cu ajutorul garanților internaționali, Ucraina se așteaptă să exporte lunar 3 milioane de tone de produse agricole.

Compania de energie nucleară de stat a Ucrainei Energoatom a declarat pe 5 august că trupele ruse au bombardat zona din apropierea amplasamentului industrial al centralei electrice din orașul ocupat Enerhodar din regiunea Zaporijia, lovind o linie electrică de înaltă tensiune. Energoatom spune că a fost încă o provocare a Rusiei, informează kyivindependent.com.

Numărul răniţilor în bombardamentele rusești asupra orașului Nikolaev a crescut

S-au înregistrat 22 de răniți în bombardamentul rusesc de la Nikolaev, inclusiv un băiat de 14 ani. Potrivit autorităților, Rusia a bombardat cartierele Balabanivka și Korabelnyi din Mykolaiv din direcția Kherson ocupat mai devreme, pe 5 august. Guvernatorul regiunii, Vitali Kim, a raportat că peste 10 persoane au fost rănite doar într-una dintre locații. Unii oameni au fost uciși. Operațiunea de salvare este în desfășurare.

Polonia a oferit a peste 60.000 de ucraineni care au fugit de războiul Rusiei statut de protecție temporară în iunie. Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, Polonia se află în fruntea listei țărilor UE care acordă statut de protecție temporară ucrainenilor care fug de război. Polonia este urmată de România (10.360), Irlanda (6.985) și Bulgaria (6.920).

PIB-ul global, afectat de războiul din Ucraina

The Economist: Războiul Rusiei în Ucraina „a redus cu 1 trilion de dolari din previziunile din acest an pentru PIB-ul global”. Conform previziunilor economice globale ale Economist Intelligence Unit (EIU), PIB-ul mondial era de așteptat să crească cu 3,9% în 2022. Cu toate acestea, EIU, care se așteaptă ca războiul din Ucraina să „continue cel puțin până la sfârșitul anului”, și-a revizuit estimările de creștere globală în scădere cu 1,1 puncte procentuale, la 2,8% de la an la an, ceea ce înseamnă că războiul Rusiei în Ucraina „a redus cu 1 trilion de dolari din previziunile din acest an pentru PIB-ul global”.

Rusia continuă să țină patru transportoare de rachete de croazieră Kalibr în serviciu de luptă în Marea Neagră și cinci portavioane Kalibr în Mediterană, potrivit Forțelor Navale ale Armatei Ucrainei.

„În Marea Azov, rușii continuă să controleze căile maritime, păstrând până la 3 nave și bărci în serviciu de luptă”, se arată în nota autorităților maritime ucrainene, potrivit zdg.md.