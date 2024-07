International Război în Ucraina, 870. Rușii fac presiuni în regiunea Donețk







Război în Ucraina, ziua 870. În timp ce liderii lumii discută la summitul pentru pace, trupele ruse fac presiuni în zona orașului Torețk, situat în regiunea Donețk. Ucrainenii au respins 24 de lovituri din partea soldaților lui Putin, iar tensiunile cresc de la o oră la alta.

Încă de la începutul conflictului dintre cele două state, regiunea Donețk a reprezentat una dintre țintele principale ale rușilor. În ultimele ore, trupele lui Putin au la dat zeci de atacuri în zonă. O parte dintre acestea au fost, conform unui purtător de cuvânt ucrainean, notează EFE și Agerpres.

Între timp, mulți refugiați își manifestă interesul pentru a se întoarce să lupte pe front. Mii de ucraineni care au fugit inițial în Polonia s-au înscris pentru a fi mutați pe câmpul de luptă. Înainte de acest pas, armata din Polonia îi va pregăti pentru a face față situațiilor de pe front.

„Mulţi dintre ei vor să fie în serviciul militar şi să schimbe lucrurile alături de compatrioţii lor din prima linie a frontului”, a precizat șeful diplomației din Polonia.

Ajutor substanțial pentru Kiev

În timpul discuțiilor de la Washington, Ucraina a primit asigurări că ca avea în continuare sprijin extern. De asemenea, Norvegia a anunțat că va aloca 90 de milioane de euro pentru a consolida apărarea antiaeriană. Totodată, autoritățile norvegiene și-au dat acordul și pentru transferul celor șase avioane de luptă F-16.

La summit, președintele Zelenski a cerut întăriri pentru a face față presiunii din partea Rusiei.

„Ucrainenii au nevoie de mai multă apărare antiaeriană pentru a-şi proteja populaţia în faţa bombelor şi rachetelor ruse”, a spus premierul norvegian.

Război în Ucraina, ziua 870. Drone lansate în zona de nord-est

În ultimele ore, rușii au lansat rachete Iskander-M și în zona re nord-est. Conform Armatei, acestea au fost lansate din Kursk și au fost oprite la timp.

„UAV-uri de atac inamice au fost doborâte în regiunile Mikolaiv, Hmelnîțkîi, Liov și Ivano-Frankivsk”, au anunțat autoritățile de la Kiev.

Joi, România a semnat un acord de securitate cu Ucraina, care prevede inclusiv pregătirea piloților ucraineni. În urma acestei inițiative, președintele ucrainean s-a arătat recunoscător pentru sprijinul primit din partea autorităților române.

„Împreună cu preşedintele României, Klaus Iohannis, la Washington, am semnat un acord de securitate între cele două ţări. Am stabilit puncte specifice de cooperare pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre. Ucraina va primi din partea României sistemul Patriot şi sprijin pentru industria noastră de apărare. În plus, România, împreună cu partenerii noştri, va sprijini centrul de pregătire F-16 pentru piloţii ucraineni. Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu poporul nostru”, a fost mesajul postat de președintele ucrainean.