Gabriela Cristea anunță că va reveni pe ecrane cu o nouă emisiune, vedeta Antena Stars declarându-i război mediatic lui Dan Capatos! După o absență de câteva luni de pe micile ecrane, Gabriela Cristea revine în forță, anunță spynews.ro. Frumoasa prezentatoare va fi gazda emisiunii „Like a Star”, care se va difuza, începând cu data de 21 octombrie, pe Antena Stars.

Superproducția este filmată într-o piscină interioară , unde 12 concurenți, 6 băieți și 6 fete, se vor duela pentru a obține pe Instagram cât mai mulți urmăritori. Emisiunea se va difuza la miezul nopții, la concurență cu emisiunea lui Dan Capatos, „Răi Da Buni, și va putea fi urmărită de luni până vineri, între orele 18:45-20:45 şi 00.00–01.00 și sâmbătă ,de la 18:45 la 20:45 .

Premiul care este oferit pentru câștigătorii superproduției este unul spectaculos.

Invitată în platoul emisiunii „Răi Da Buni”, Gabriela Cristea a spus că nu va fi prezentă pe marile ecrane, de luni până vineri, când Dan Capatos are emisiunea „Xtra Night Show”, dar emisiunea va fi difuzată!

„Eu n-am plecat niciodată practic! Şi nici nu mi-am luat concediu de maternitate. De luni mă întorc. Practic, eu m-am întors deja, am început filmările de vreo săptămână. Cum s-ar spune, m-am săturat de muncă la momentul ăsta… Glumesc! De luni începem, de la ora 18:45, înainte de „Răi Da Buni”. Telespectatorii mai pot vedea o tură de emisiune, un calup de emisiune doar de reality, adică n-o să fie cu prezentator, doar ce se întâmplă acolo, de la ora 00:00″, a dezvăluit Gabriela Cristea la „Răi Da Buni”.

Nicoleta Dragne, ispită la Insula Iubirii, Diana Lincan, Naba Salem, Ana Maria Manolache, Alexandra Şerban şi Roxana Stancu, dar şi Cătălin Voicilă, Cristi Neagu, David Ionatan, Doru Zamfir, Kesu Ahmed şi Tavi Marcu Răzvan se vor duela pentru marele premiu.

Te-ar putea interesa și: