Iulian Boț este acuzat de Ion Căldăraș, zis și David Turcu, că i-a făcut o înscenare, în urma căreia a fost condamnat la închisoare.

„Mi-a făcut o înscenare, ca să se răzbune pe mine. Așa am fost condamnat pentru conducere fără permis. Mi-a făcut asta cu un polițist, bun prieten cu el, mi s-a întocmit dosar penal. Dar eu am permis din 2014, am și dovedit-o la proces. M-am prezentat în fața judecătoarei și i-am explicat că s-a făcut un abuz la adresa mea și că dețin permis de conducere, că este o înscenare din partea lui Boț Iulian, zis Viscol, dar și a lui Boț Ioan, zis Pătru. Și, totuși, judecătoarea m-a lăsat cu un an de inchisoare! Cu permisul în buzunar!”, a povestit Ion Căldăraș.

De numele lui Viscol sunt legate afaceri imobiliare dubioase în oraş, clanul însuşindu-şi multe clădiri istorice, printre care şi fostul Cinematograf ”Capitol”.

Războiul dintre cei doi ar fi plecat de la o declarație dată de Ion Căldăraș polițiștilor, atunci când Iulian Boț a împușcat în picioare un bărbat. Numele „denunţătorului” are greutate, cu atât mai mult cu cât este chiar unul dintre finii celebrului Adi Minune.

Căldăraş Ion a făcut denunţul după ce a primit ameninţări cu moartea de la membrii clanului Viscol. ”Pi…tule, nu scapi de noi nici tu nici tatăl tău, bucură-te cât mai e în viaţă, ştii că l-a pus socrul meu Viscol la răcoare, i-a dat lecţie şi mai urmează, l-a făcut cu cap, i-a pus grenadă şi pistol şi fraierul s-a dus la locul lui şi urmează iar”- acesta este mesajul, în variantă literară, primit de Ion Căldaraș de la Martin Boţ, ginerele lui Viscol, mesaj care l-a determinat să rupă tăcerea.

