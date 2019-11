După atacul la judecătoarea Roxana Petcu și șeful IJ Lucian Netejoru, tripleta din CSM vrea anchetarea disciplinară a judecătoarei CAB Nicoleta Nolden pentru deciziile sale.

„Întrucat prin actiunile lor din ultima perioada, care dupa cum veti putea vedea in acest articol contravin recomandarilor UE, cei trei membri CSM au creat, in opinia noastra, un precedent extrem de periculos. Mai exact, Mateescu, Chis si Balan incep sa isi faca un obicei in a se napusti asupra judecatorilor care au pronuntat solutii ce nu le convin, ceea ce poate reprezenta, credem noi, un atac evident la adresa independentei magistratilor.

Au facut-o deja de doua ori in nici doua saptamani. Iar subiect al unor asemenea practici poate deveni, oricand, orice judecator din tara care pronunta o solutie ce nu este pe placul lui Mateescu, Chis sau Balan”, scrie Luju.

Prima acțiune de acest gen a fost declanșată în 7 noiembrie 2019, atunci când Bogdan Mateescu a înfierat-o pe judecătoarea Roxana Petcu de la Inspecția Judiciară, fiind scos din sărite că aceasta a constatat că articolul „Chipurile răului” publicat de Lumea Justiției nu a adus atingere independenței judecătorilor de la Înalta Curte.

Bogdan Mateescu nu s-a limitat doar la a critica raportul întocmit de judecătoarea Petcu – raport care oricum nu avea valoare de verdict, decizia finala urmând să fie dată de Secția pentru judecători a CSM – însă a cerut sesizarea Inspecției Judiciare pentru cercetarea inspectoarei Roxana Petcu. Ceea ce s-a și întâmplat într-un final, colegii săi din CSM admițând din păcate, cu majoritate, sesizarea Inspecției. De asemenea, același Mateescu a cerut și a obținut sesizarea Inspecției și împotriva șefului acestei instituții Lucian Netejoru, cel care avizase pozitiv raportul Roxanei Petcu.

Declarațiile făcute de membrul CSM în ședința de Plen din 7 noiembrie 2019 în care a cerut capul judecătoarei Roxana Petcu:

„Ceea ce este cu adevarat revoltator pentru mine – sau si mai revoltator – este ca acelasi inspector judiciar atat din cauza 24, cat si din cealalta, ambele situatii au fost gestionate de acelasi inspector (doamna judecator Roxana Petcu), iar opiniile domniei sale inserate in ambele (fiindca nu exista nici macar o aparenta; ba chiar se antameaza in articolele de presa si chestiuni personale, cum bine a spus doamna presedinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie) sunt revoltatoare si solicit verificari.

Solicit verificari la Inspectia Judiciara, pentru ca si inspectorii judiciari trebuie sa raspunda – asa cum fac si judecatorii – pentru activitatea lor. Va rog sa luati act de aceasta solicitare. (…) Mi se pare absolut revoltator (nu ma feresc de termeni) si va rog, doamna presedinta si stimati colegi, sa luati act de solicitarea mea de sesizare a Inspectiei Judiciare cu privire la cele doua rapoarte, cu privire la inspectorul judiciar si la inspectorul-sef”.

