Război în Israel, ziua 324. Israelul a lansat duminică dimineaţa un atac asupra Hezbollah. Update

Update. Israelul a lansat duminică dimineaţa un atac asupra Hezbollah în Liban, a declarat purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), Daniel Hagari.

„Cu puţin timp în urmă, IDF a descoperit că organizaţia teroristă Hezbollah se pregătea să lanseze rachete către teritoriul israelian. Într-un act de autoapărare, pentru a înlătura aceste ameninţări, IDF loveşte ţinte teroriste din Liban, de unde Hezbollah plănuia să îşi lanseze atacurile asupra civililor israelieni”, a declarat Daniel Hagari.

Aeroportul Internaţional Ben Gurion din Tel Aviv a fost închis temporar duminică dimineaţa, au anunţat oficialii.

„Din cauza situaţiei de securitate, plecările din această dimineaţă de la Tel Aviv vor fi întârziate şi nu vor decola în următoarele câteva ore. Zborurile în drum spre Israel vor fi îndrumate să aterizeze pe aeroporturi alternative din regiune”, a declarat Autoritatea Aeroporturilor din Israel.

Imagini postate pe social media arată lansarea a numeroase rachete interceptoare, din cadrul scutului antirachetă Iron Dome, pentru a contracara atacul din Liban.

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB

