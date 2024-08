Război în Israel, ziua 322. Hamas acuză Israelul că blochează negocierile de pace

Război în Israel, ziua 322. Refuzul Israelului de a părăsi Gaza și dezacordurile pe tema eliberării prizonierilor palestinieni sunt piedici în calea unei încetări a focului. Informația a fost dezvăluită de o sursă apropiată de discuțiile mediate de SUA pentru încheierea păcii.

Israelul nu vrea să renunțe la obiectivul pe care și l-a asumat, de a distruge mișcarea teroristă Hamas, din Gaza. În aceste condiții, negocierile de pace se derulează cu dificultate. Mai ales că, odată cu plecarea lui Antony Blinken din Israel, acuză liderii mișcării islamiste palestiniene, au fost reluate atacurile în enclavă.

Surse din rândul oficialilor Hamas și ai diplomaților occidentali au declarat pentru Reuters că există dezacorduri care împiedică un acord. Este vorba despre cererile Israelului, formulate după ce Hamas a acceptat o versiune a propunerii americane de suspendare a ostilităților.

Oficialii Hamas sunt îngrijorați cu privire la cerereare Israelului de a menține trupe în anumite zone din Gaza. Este vorba despre coridorul Netzarim, o fâșie est-vest pe care Israelul a curățat-o și care împiedică libera circulație a palestinienilor între nordul și sudul Gaza. Sunt îngrijorați că Israelul vrea să-și mențină prezența într-o fâșie îngustă de frontieră între Gaza și Egipt, coridorul Philadelphi.

Prezența în coridorul Philadelphi conferă Israelului control asupra frontierei dintre Gaza și Egipt. Acesta este singurul punct de trecere al enclavei care nu se învecinează cu Israelul. Hamas spune că Tel Aviv-ul și-a schimbat condițiile „în ultimul moment” și se teme că orice concesie va fi întâmpinată cu mai multe cereri, a declarat pentru Reuters una dintre surse.

Biroul de presă al Hamas nu a răspuns solicitărilor de comentarii, așa cum nu a făcut-o nici biroul premierului israelian Netanyahu. Într-o declarație anterioară negoecierilor de săptămâna trecută, biroul lui Netanyahu a negat că ar fi făcut noi cereri. Reprezentanții guvernului israelian au precizat că poziția sa se bazează pe propunerea anterioară.

🔴SPOTTED near a school compound in Rafah: rifles, explosives, military vests, and Hamas intelligence documents. pic.twitter.com/psUlCPkADG

În ultimele 24 de ore, atacurile aeriene israeliene au fost reluate și au ucis cel puţin 50 de palestinieni în Gaza, susțin autorităţile sanitare controlate de Hamas, citate de Reuters. Atacurile s-au petrecut, conform acestora, la scurtă vreme după ce secretarul de stat american Antony Blinken a părăsit zona.

Armata israeliană a confirmat că avioanele sale de luptă au lovit aproximativ treizeci de ţinte din Fâşia Gaza. Între acestea au fost enumerate tuneluri, locuri de lansare a rachetelor şi un post de observaţie. IDF a precizat că a a ucis zeci de luptători înarmaţi şi a confiscat arme, inclusiv explozibili, grenade şi puşti automate.

Armata a emis noi ordine de evacuare în zona supraaglomerată Deir al-Balah, în centrul Fâşiei Gaza, unde s-au refugiat sute de mii de palestinieni, din cauza luptelor. Ordinele de evacuare sunt necesare pentru a scoate civilii din zonele de luptă.

Armata israeliană a lovit o şcoală şi o casă din apropiere în oraşul Gaza. În aceste tiruri au murit cel puţin trei persoane şi au fost rănite alte 15, a declarat Serviciul civil de urgenţă din teritoriu. IDF a precizat că ar fi fost vorba despre militanţi Hamas care operau într-un centru de comandă. Acesta ar fi fost amplasat în interiorul unui complex ce a servit ca şcoală.

Today as the international community remembers those who have faced acts of violence because of their religion or beliefs, we honor the memories of those lost. The U.S. is unwavering in our commitment to freedom of religion or belief for everyone, everywhere.

Luptele reizbucnit, susține Hamas după ce secretarul de stat american Antony Blinken a încheiat o vizită în regiune. Discuțiile pe care le-a purtat nu indică o perspectivă clară de a se ajunge la un acord de încetarea focului.

Antony Blinken şi interlocutorii săi, din Egipt, Qatar şi Israel, au încercat să stabilească structura negocierilor pentru o posibilă încetare a focului în Gaza. După întâlnirea cu Netanyahu, Blinken a declarat că Israelul a acceptat o nouă propunere americană menită să reducă diferențele dintre Israel și ultimele poziții ale Hamas. El a îndemnat Hamas să facă același lucru.

Părțile nu aucomentat și nu au făcut publice ceea ce Antony Blinken a numit o propunere de tranziție. Următoarea rundă de discuții este așteptată la Cairo în zilele următoare, în jurul propunerii SUA.

Allegations of widespread torture and sexual abuse have been reported by Palestinian detainees - held by Israeli forces.

The Israeli army and prison service deny abuse systematic and say wrongdoing is being investigated.

Watch part one of two.

1/3 pic.twitter.com/sp6TLrsLSx

— Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2024