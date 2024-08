Război în Israel ziua 320. Antony Blinken, tur de forță în favoarea păcii din Orientul Mijlociu

Război în Israel Ziua 320. Secretarul de stat Antony Blinken își continuă turul de forță în Orientul Mijlociu pentru o încetare a focului în Gaza. După întrevederile de luni, cu liderii israelieni. oficialul american și-a continuat turneul în Egipt.

Şeful diplomaţiei americane a sosit la Tel Aviv și a avut întrevederi cu liderii politici israelieni. În urma discuțiilor, premierul Benjamin Netanyahu i-a „confirmat că Israelul acceptă planul de compromis al Washingtonului.

Având acceptul premierului Netanyahu, secretarul de stat a cerut șefilor Hamas să facă acelaşi lucru” și să accepte propunerile din Statele Unite. Din Israel, Antony Blinken a mers în Egipt pentru alte întrevederi cu preşedintele Abdel Fattah al-Sissi şi cu omologul său Badr Abdelatty.

În centrul discuțiilor s-a aflat propunerea de acord prezentată săptămâna trecută de Statele Unite în cadrul negocierilor de la Doha. Blinken l-a informat pe Al Sisi despre rezultatele vizitei sale în Israel. El a subliniat angajamentul său și al Casei Albe în obținerea unui acord între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas. Oficialul american speră că va fi un prim pas în finalizarea conflictului din Gaza.

De partea cealaltă, președintele egiptean a subliniat nevoia intensificării activității diplomatice în vederea încheierii unui acord. El a atras atenția că altfel, s-ar putea ajunge la o escaladare a conflictului. Al-Sissi a arătat că încetarea focului ar trebui să reprezinte și un prim pas spre recunoașterea internațională a statului palestinian. Egiptul a vorbit despre scenariul implementării soluției cu două state care să garanteze stabilitatea în regiune.

Egiptul este de părere că forțele israeliene ar trebui să se retragă din zona de frontieră cu enclava palestiniană. Or, tocmai o astfel de retragere completă a Israelului din Fâșia Gaza reprezintă un obstacol în calea obținerii unui acord de încetare a focului.

U.S. Secretary of State Antony Blinken flew to Egypt to discuss a possible Gaza ceasefire and a hostage release deal after talks with Israel's PM Netanyahu. Netanyahu accepted a U.S. proposal, but Hamas claims it backtracks on prior agreements and is prolonging talks in bad faith pic.twitter.com/b9IeBNrHiC

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat că armata israeliană nu se va retrage din Gaza de pe pozițiile pe care le ocupă. Chiar și în cazul unui acord, dacă se va ajunge la o încetare a focului pentru 42 de zile, așa cum se propune, operațiunile vor continua după expirarea acestuia.

Netanyahu a subliniat că armata israeliană nu se va opri până nu va distruge Hamas.

Premierul israelian i-a confirmat diplomatului american că susține propunerea Statelor Unite pentru un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor din Gaza.

Met with @IsraeliPM Netanyahu to discuss efforts to de-escalate tensions and reach an agreement on the ceasefire and hostage release deal. I reaffirmed our ironclad commitment to Israel’s security and discussed how any escalation is in no party’s interest. pic.twitter.com/nitptDlnmF

Statele Unite, Egiptul şi Qatar urmează să reia discuţiile săptămâna aceasta, joi și vineri, la Cairo. Antony Blinken a anunțat că Israelul a promis că va trimite o delegaţie la negocieri.

Statele Unite doresc o încetare a focului în Gaza pentru a evita un posibil atac al Iranului şi al aliaţilor săi împotriva Israelului. Teheranul a amenințat cu represalii după asasinarea liderului Hamas Ismail Haniyeh pe 31 iulie.

Oficialul american va merge, după vizita în Egipt, la Doha, în Qatar unde va purta alte discuții.

Hamas susține că dorește o încetare a războiului din Gaza, dar acuză Israelul că ar avea acceptul SUA pentru a-l continua. În acest sens, mișcarea palestiniană a transmis un punct de vedere în care contrazice o declarație a președintelui Joe Biden. Liderul de la Casa Albă a acuzat militanții palestineni că dau înapoi de la negocierile de pace. El a afirmat că aceștia nu-și doresc încetarea războiului, așa cum declară public.

În replică, Hamas susține că declarațiile lui Biden reprezintă un acord pentru ca Israelul să-și continue operațiunile militare. Hamas a denunțat demersurile făcute de Antony Blinken în favoarea păcii spunând că acestea contravin celor convenite de către părţi pe 2 iulie. Este vorba despre negocierile pe baza planului anunţat de Biden pe 31 mai.

Planul propus propunea, într-o primă fază, un armistiţiu de şase săptămâni. În acest timp, armata israeliană s-ar fi retras din zonele dens populate din Gaza. De partea cealaltă, Hamas ar fi trebuit să elibereze restul ostaticilor pe care îi mai deține după atacul din 7 octombrie. În faza următoare ar fi urmat o retragere totală a Israelului din enclavă.

