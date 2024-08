Război în Israel, ziua 302. Tel Aviv-ul vrea să constituie o coaliție internațională împotriva Iranului

Război în Israel, ziua 302. Hezbollah și IDF, armata israeliană, continuă luptele la frontiera libanezo-israeliană. Vineri, confruntările au crescut în intensitate, după o pauză legată de funeraliile comandantului militar al mişcării şiite, Fuad Shukr. Acesta a fost ucis într-un atac israelian la Beirut.

Sirenele antiaeriene au sunat vineri seara, în zonele de nord ale statului Israel, în vecinătatea graniței cu Libanul. De altfel, localitățile din această regiune au fost evacuate, în mare parte.

Forțele aeriene israeliene au bombardat aeroportul militar Al-Dabaa din Al-Qusayr, Siria. Acesta este folosit în mod regulat de Hezbollah. Momentan nu se știe care a fost ținta, dar se presupune că este vorba despre un transport de arme și echipamente militare folosite de Hezbollah.

Joi, la funeraliile lui Fuad Shukr, șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah, a declarat că ostilităţile împotriva Israelului vor fi reluate din 2 august. El a arătat că gruparea sa pregăteşte „un răspuns foarte studiat” la asasinarea liderului său militar. Hezbollah a amenințat Israelul cu represalii „inevitabile”. Acest gen de amenințări a venit și din partea Iranului, după ce liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis la Teheran.

Joi seara, CNN anunța că regimul de la Teheran și aliații săi pregătesc un atac de amploare, în următoarele 72 de ore, asupra Israelului. Informația a provenit de la surse din Departamentul american al Apărării.

Sursa citată menționa că șeful diplomației iraniene a informat Qatarul și Arabia Saudită că urmează un atac masiv. În același timp, Teheranul și-a avertizat vecinii din regiune să nu permită ca spațiul lor aerian să fie folosit pentru lovituri împotriva Iranului.

BREAKING: The Israeli Air Force bombed the Al-Dabaa military airport in Al-Qusayr, Syria, which is regularly used by Hezbollah.

Still unclear what the target was, but I assume it was weapons and military equipment used by Hezbollah, which is great to destroy prematurely.

Good. pic.twitter.com/S4DSHS6oL2

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 2, 2024