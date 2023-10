Live text. Război în Israel, ziua 23. Continuă negocierile pentru eliberarea ostaticilor. Diplomații israelieni din Turcia, retrași

Elon Musk a anunțat că Starlink, compania sa de comunicații, va sprijini legăturile de dintre „organizații de ajutorare recunoscute la nivel international” aflate în Gaza și exterior, potrivit Reuters.

Musk a precizat, într-o postare pe X, că nu e clar cine are autoritatea pentru legăturile terestre din Gaza, dar că „niciun terminal nu a solicitat o conexiune în acea zonă”.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023