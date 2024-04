Război în Israel, ziua 182. SUA schimbă politica față de Israel. Biden nemulțumit de Netanyahu

Război în Israel, ziua 182. Președintele american Joe Biden a transmis un mesaj premierului israelian, Benjamin Netanyahu, cerându-i să ordone o încetare a focului.

Joe Biden şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o conversație telefonică. În cursul discuției, preşedintele american a evocat posibilitatea de a condiţiona sprijinul american pentru Israel.

Cei doi lideri au avut o convorbire telefonică în cursul căreia preşedintele american a evocat posibilitatea de a condiţiona sprijinul american pentru Israel. El și-a exprimat nemulțumirea faţă de aliatul său, conform unui purtător de cuvânt al Casei Albe, relatează AFP.

Joe Biden, un susținător ferm al Israelului până în prezent, a cerut o încetare imediată a focului. El a luat o poziție fermă după ce șapte lucrători din domeniul ajutorului alimentar au murit într-un atac israelian.

„Da, există o nemulţumire în creştere”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, John Kirby.

Oficialul american a fost întrebat despre starea de spirit a preşedintelui Joe Biden. Aceasta în condițiile în care premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a reacţionat la apelurile de a pune capăt catastrofei umanitare din Gaza. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, a refuzat să detalieze ce schimbări specifice va face SUA în politica sa față de Israel și Gaza.

Statele Unite au cerut joi Israelului să permită o „creştere spectaculoasă” a ajutorului umanitar pentru Fâşia Gaza. Oficialii americani au precizat că doresc să vadă măsuri concrete „în următoarele ore şi zile”.

În urma discuției, Joe Biden „a precizat că politica SUA cu privire la Gaza va fi determinată de evaluarea noastră a acțiunii imediate a Israelului asupra acestor pași”, a spus Casa Albă într-un comunicat. Declarația a reflectat o schimbare bruscă a tonului și impunerrea unor obligații care condiționează sprijinul acordat de SUA.

Biden a susținut cu fermitate Israelul, chiar și atunci când alte guverne occidentale au încercat să pună mai multă presiune. Guvernele din întreaga lume au condamnat atacul israelian asupra lucrătorilor umanitari străini în Gaza. Israelul a afirmat că este vorba despre o greșeală a armatei și că a demarat o anchetă asupra împrejurărilor.

John Kirby: If we don't see changes on the Israeli side then there will be changes on our side. pic.twitter.com/3Oxrx2KOKo

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 4, 2024