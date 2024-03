Război în Israel, ziua 173. Negocierile pentru armistițiu sunt în impas. Delegația israeliană dă vina pe Hamas

Război în Israel ziua 173. Echipa de negociere a Israelului a părăsit Doha, capitala Qatarului, întrerupând negocierile pentru un armistițiu. Delegația israeliană a dat vina pentru acest impas în care au intrat discuțiile, pe Hamas.

Israelul și-a rechemat negociatorii de la Doha. Oficialii de la Tel Aviv sunt de părere că negocierile mediate în vederea unui armistițiu în Gaza sunt „într-un punct mort”. Delegația israeliană dă vina pe Hamas ale căror cereri sunt exagerate, conform unui oficial israelian de rang înalt, potrivit Reuters.

Un oficial israelian, apropiat al șefului Mossad, care conduce negocierile, l-a acuzat pe liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, că a sabotat negocierile de armistițiu. El l-a acuzat pe șeful palestinian că încearcă să escaladeze acest război în timpul Ramadanului.

Părțile au intensificat negocierile, cu medierea Qatarului și a Egiptului, pentru o suspendare de șase săptămâni a operațiunilor militare. În schimb, urmau să fie eliberați 40 dintre cei 130 de ostatici deținuți de gruparea teroristă. Hamas a încercat să obțină încetarea luptelor și retragerea forțelor israeliene.

Însă această variantă a fost exclusă de Israel. Oficialii evrei au subliniat că operațiunile militare vor fi reluate până la dezmembrare a guvernării și a capacităților militare Hamas.

Oficialul israelian a declarat că Israelul a fost de acord să dubleze numărul palestinienilor pe care îi va elibera în schimbul ostaticilor la 700-800 de prizonieri. De asemenea, a fost de acord să permită unor palestinieni strămutați să se întoarcă în nordul Gaza.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas a făcut cereri „iluzorii”. În opinia sa acest lucru arată că palestinienii nu sunt interesați de un acord.

La Tel Aviv, o mulțime de aproximativ 300 de membri ai familiilor ostaticilor și susținători ai acestora au cerut un acord pentru eliberarea prizonierilor. Unii s-au închis în cuști în semn de protest, ținând pancarte cu fotografii ale celor dragi lor.

Discuțiile de la Doha au loc în condițiile în care palestinienii din Gaza se confruntă cu o penurie severă de alimente, medicamente și servicii medicale. Există îngrijorarea că foametea se va instala.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție prin care cere o încetare imediată a focului și eliberarea tuturor ostaticilor. Rezoluția a fost luată în condițiile în care Statele Unite s-au abținut. Acest lucru arată că există o nemulțumire la Washington față de modul în care este purtat războiul.

În replică, premierul Benjamin Netanyahu a anulat o vizită israeliană în Statele Unite. Delegația israeliană la Washington trebuia să discute cu președintele Biden detalii ale viitoare operațiuni la Rafah. Iar analiștii politici consideră că este o dovadă a adâncirii crizei din relațiile israeliano-americane.

Oficiali americani și-au mărturisit uimirea față de decizia premierului israelian. Cu atât mai mult cu cât, Israelul ar fi fost înștiințat cu două zile înainte de intenția Statelor Unite de a se abține în Consiliul de Securitate.

Se pare însă că premierul Netanyahu așteaptă finalul sărbătorii Ramadanului, până când nu mai sunt decât 2 săptămâni, pentru a declașa operațiunea din Rafah.

🔴ELIMINATED: Deputy Head of Hamas’ Military Wing, Marwan Issa and Head of Hamas’ Administrative and Combat Support Staff, Ghazi Abu Tamaa.

Responsible for planning the October 7 Massacre, these two senior terrorist operatives were eliminated in a precise IAF strike. pic.twitter.com/IAqVRSW66v

— Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2024