Război în Israel ziua 142. Guvernul Netanyahu analizează o nouă schiță de armistițiu în Gaza

Un oficial israelian vorbește despre schița unui acord de pace cu Hamas care ar fi rezultat în urma negocierilor purtate în aceste zile la Paris, în capitala Franței. Schița de acord va fi prezentată mai întâi cabinetului de război pentru aprobare.

Război în Israel ziua 142. Schița unui posibil acord de pentru oprirea luptelor în Gaza a fost creionată la ultimele discuții de la Paris. Reprezentanții delegației israeliene care a negociat în capitala Franței s-au arătat prudenți. Ei au spus că este posibil să se ajungă la o înțelegere cu gruparea teroristă Hamas.

Șeful Mossad-ului, David Barnea, și șeful Shin Bet, Ronen Bar, au fost la Paris pentru discuții.

Război în Israel ziua 142, se întrevede un nou armistițiu

Delegația israeliană solicită eliberarea tuturor ostaticilor israelieni care au fost răpiți de teroriști, conform Times of Israel. Până la implementarea acestui acord vor mai fi discuții, însă. Un oficial citat de mai multe publicații israeliene susține că s-a ajuns la o „schiță a unui acord” cu Hamas. pentru o încetare temporară a focului. Iar această schiță poate constitui o bază de pornire pentru negocieri.

„Au fost discuții bune, au fost progrese semnificative. Avem o bază pe care să construim un plan și negocierile”, a spus oficialul pentru Channel 12.

Schița va fi prezentată mai întâi cabinetului de război pentru aprobare. Ulterior, discuțiile se vor concentra pe problema ostaticilor deținuți de grupurile teroriste în Gaza. Totodată se va stabili care vor fi prizonierii palestinieni eliberați în cadrul armistițiului. De asemenea se va negocia durata armistițiului și desfășurarea forțelor israeliene armate în timpul pauzei de conflict.

Speranțele SUA după negocieri

Statele Unite trag speranțe că un acord de eliberare a ostaticilor și un armistițiu pot fi convenite înainte de începerea Ramadanului. Informația a apărut pe siteul de știri Axios.

Potrivit sursei citate, cadrul actualizat propune ca Hamas să elibereze aproximativ 40 de ostatici ținuți în Gaza. În schimb, Israelul ar putea înceta focul temporar, pentru șase săptămâni. De asemenea, ar putea fi eliberați sute de prizonieri palestinieni deținuți de Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezvăluit că planul pentru viitorul post-Hamas în Fâşia Gaza include „demilitarizarea completă” a enclavei. De asemenea va fi închisă granița cu Egiptul și vor fi revizuite administraţia civilă şi sistemele educaţionale din Gaza, relatează CNN.

Planul a intrat în posesia CNN în momentul în care Israelul a trimis o echipă de negocieri, condusă de directorul Mossad, David Barnea, la Paris.

Război în Israel ziua 142, Netanyahu trage concluziile

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a comentat rezultatele discuțiilor de la Paris, pentru un nou armistițiu. El a spus că va convoca la discuții cabinetul de război. Astfel se va stabili planul pentru următoarele operațiuni militare din Rafah. Potrivit spuselor sale, operațiunile militare și negocierile ferme vor duce la eliminarea Hamas și eliberarea ostaticilor.

„Lucrăm pentru a obține o altă schiță pentru eliberarea ostaticilor noștri, precum și pentru finalizarea eliminării batalioanelor Hamas din Rafah. De aceea am trimis o delegație la Paris. În seara aceasta vom discuta următorii pași în negocieri. Prin urmare, la începutul săptămânii, voi convoca cabinetul pentru a aproba planurile operaționale de acțiune în Rafah, inclusiv evacuarea populației civile de acolo.

Doar o combinație de presiune militară și negocieri ferme va duce la eliberarea ostaticilor noștri, la eliminarea Hamas și la atingerea tuturor obiectivelor războiului, a transmis premierul israelian pe Platforma X.

Parlamentar conservator suspendat din partid

Partidul Conservator britanic condus de premierul Rishi Sunak l-a suspendat pe deputatul Lee Anderson. Acesta a refuzat să prezinte scuze după ce a afirmat că primarul laburist al Londrei, Sadiq Kahn, este controlat de islamişti. Premierul Rishi Sunak a decis suspendarea lui din partid, iar de acum înainte el va activa în legislativ ca independent.

Declaraţia a fost făcută la postul cu orientare editorială conservatoare GB News. Lee Anderson a susţinut că islamiştii au „preluat controlul” asupra lui Sadiq Khan, primul edil musulman al capitalei britanice. Acesta este în funcție din 2016. Sadiq Khan „le-a dat acoliţilor săi capitala noastră”, a mai spus deputatul conservator.

Comentariile sale au fost condamnate de tot spectrul politic britanic, iar preşedinta Partidului Laburist, Anneliese Dodds, le-a catalogat drept manifestări „rasiste şi islamofobe fără nicio ambiguitate”. Aceste declarații vin în contextul unei polemici referitoare la acuzaţii de presiuni asupra deputaţilor pe tema unui vot în Camera Comunelor pentru un apel la încetarea focului în Fâşia Gaza