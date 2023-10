Război în Israel. Autocar cu turiști israelieni, atacat în Egipt. Islamiștii sărbătoresc atacurile

Război în Israel. Doi turiști israelieni și ghidul lor egiptean au fost uciși prin împușcare de un polițist. O altă persoană a fost grav rănită. Tragica veste a fost anunțat de Ministerul de Externe al Israelului. Incidentul a avut loc în orașul Alexandria.

O sursă de securitate a declarat că un polițist a tras cu arma asupra grupului de turiști israelieni în zona Amoud Al-Sawari din oraș.

BREAKING:

Terror attack against Israel tourists in Alexandria, Egypt

An Egyptian police officer used his gun to start firing on a bus of Israeli tourists.

At least two Israeli were killed, many more are wounded pic.twitter.com/j8hQkI9OqK

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023