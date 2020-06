În prim-plan apare reporterul special al emisiunii Acces direct, care respinge toate acuzaţiile lansate de Emily Burghelea, fosta asistentă a show-ului.

La rândul său, Radu Rotaru îi aduce acuzaţii grave blondinei și susține că aceasta nu a demisionat, ci a fost dată afară.

Reporterul de la Acces direct subliniază că dezvăluirile asistentei tv cu privire la bătăile încasate de Vulpiţa de la Viorel, reprezintă doar o strategie de imagine.

Radu Rotaru a spus ce avea de spus în direct pe Instagram: „Emily a fost dată afară. Și… da, se va spune mâine (n.r. – marţi, 16 iunie), în emisiune.

Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva (n.r. – să fie bătută de Viorel).

Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu.

Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu.

Vreți să avem altă asistentă la Acces Direct? Nu vreți să fie și un asistent, să se deschidă porțile pentru un asistent? Emily nu a avut demnitate față de noi.

Emily e prietenă…sau așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație, se transformă într-un înger păzitor.

Asta s-a întâmplat și în cazul ei, i-am zis și după emisiune, nu e nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat.

Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri.

Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată. Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni.”

Amintim că la finalul emisiunii Acces direct de luni, Emily Burghelea a avut o intervenţie în care îi spunea Mirelei Vaida că nu mai suportă ca Vulpiţa să fie bătută.

Prezentatoarea emisiunii Acces direct a părut surprinsă de cele afirmate şi a promis că se va interesa cu privire la cele semnalate de asistenta tv.

„O agresează? Am înțeles, liniștește-te și tu. Am înțeles, liniștește-te și tu. O să vorbesc imediat…”, a spus Mirela Vaida.

Ulterior intervenţiei din timpul emisiunii, Burghelea a anunţat pe Instagram că îşi prezintă demisia.

În Art. 193 din Codul Penal se precizează că „lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Rămâne de văzut dacă autorităţile vor demara o anchetă în legătură cu dezvăluirile incendiare din ultima ediţie a emisiunii Acces direct, de la Antena 1.