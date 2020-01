Alexandru Cumpănașu susține că nu crede că Dincă a scris această scrisoare și va cere o expertiză grafologică pentru a determina dacă este scrisul monstrului din Caracal. Ba mai mult, Cumpănașu a punctat că și familia Melencu a primit o scrisoare similară.

„Scrisoarea a venit acum două-trei zile. Nu avea ștampilă. A foste xpediată la adresa exactă a familiei și nu i-am dat foarte mute atenție. Dar când am aflat că și familia melencu a primit… consider că cineva se joacă cu sentimentele noastre. Își bat joc de noi. Eu nu am crezut că este scrisă de Dincă. Am solicitat expertiză grafologică pentru a vedea dacă aparține acestuia. Sunt date complete. Sunt doarte mute detalii pe care doar numai cineva are cunoștiințe despre familie le-a scris. Este o încercare penibilă de a ne îndepărta. Laudă părinții, mă critică pe mine”, a declarant Alexandru Cumpănașu, la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: