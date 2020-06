Despre acest lucru, Rareș Bogdan a postat pe pagina sa de socializare un comentariu în care spune că „domnui Ștefu” a colindat pe la mai multe partide politice, fiind „transferat” la liberali de la Pro România, anterior fost membru PSD.

„Atunci eu eram in Piata. Transmiteam pentru RealitateaTv. Alături de 600.000 de romani din toată tara, eram in strada și realizam “Jocuri de Putere”, cu Oreste, Oana Stanciulescu, Stelian Negrea, Dan Bucura, Cristian Diaconescu, Doru Maries, Cornelia Lalu, Alex Cautis, Grigore Cartianu, Ioana Ene-Dogioiu, Laurentiu Ciocazanu, Ion M. Ionita.

Domnul Stefu in acel “Februarie de foc” era la MAI alături de Carmen Dan și ascundea SMS-uri cu informări SRI despre violentele pe care unii huligani “coordonați” le pregăteau. Va mai amintiți cele 168 de audieri, reținerile, cei 7 arestați??? Toate s-au întâmplat și pentru ca domnul Stefu ca secretar de stat al lui Dragnea și Carmen Dan a ignorat informările SRI cu privire la ce se pregătea. Cam greu sa stam acum pe aceasi baricada a democrației noi cei ce am fost acolo la -20C și băieții cu ochi albaștrii din birourile MAI de atunci. Nu credeți? Ar fi o ofensa pentru cei gazați, batuti, înjurați, trântiți pe jos sau amenințati atunci. Sunt lucruri peste care nu putem trece.

Romania DREAPTA și CORECTA. Momentele de atunci mi-au amintit de 13-15 iunie 1990 mie și multor altora. Panouri publicitare incendiate voit, coșuri de gunoi și chioșc de ziare incendiate de asemenea pentru a da impresia ca lucrurile o iau razna și pentru a justifica o intervenție diaproportionata a forțelor de ordine, reacție care avea sa vina peste 1 an și un pic, in acel teribil 10 August 2018.

Da, putem înțelege ca un om se poate schimba in timp in bine.

Nimeni nu spune ca o greșeală nu poate fi iertata. Da, se poate, însă după minim 5 ani de penitența liberală și demonstrarea ca apartenența la un partid de talia, cu istoria și forța PNL nu este strict de conjunctura. Va rog din tot sufletul meu de roman liberal, NU deschideți USA partidului Bratienilor celor care au populat oastea Ciumei Roșii sau a aliaților lor din partidul liberalului roșu cu papion.

Nu uitati cum va râdeau in nas si va sfidau. Credeau ca lumea si Romania e al lor. Va rog! Vom câștiga și fără ei. Aveți încredere! V-am spus și atunci când m-ați primit in Marea Familie Liberală ca vom câștiga alegerile și așa a fost. Câți m-ați crezut atunci ca vom bate la scor PSD? Aveți încredere in mine. Stiu ce vorbesc, atunci când vorbesc.

Doar sa intram împreuna in campanie in forța, voi și eu, alături de colegii din Guvern și din Adminstratiile locale liberale și VOM CÂȘTIGA din nou împreuna! Vom câștiga așa cum am făcut-o și in urma cu 1 an sau cu 6 luni”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.