Rareș Bogdan, la cea din urmă stație înainte de Strasbourg. Cine i-a fost alături la despărțirea de pupitrul de pe care a sărit la vârful politicii. Video

Rareş Bogdan, celebrul jurnalist de la Realitatea TV a luat o decizie care i-a schimbat radical viața. Acesta a decis să lase în plan secund meseria de jurnalist și să accepte oferta liberalilor de a deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 26 mai. Duminică, fostul realizator al emisiunii Jocuri de Putere a revenit la Realitatea TV, dar nu în postura de moderator, ci în cea de invitat, gazdă fiind Octavian Hoandră.





Rareș Bogdan a fost aseară invitat în emisiunea „Realitatea Românească”, pentru prima oară după ce a intrat în politică. După aproape 7 ani de „Jocuri de Putere”, fostul jurnalist a luat loc pe scaunul invitaților, la emisiunea de rămas bun.

Când a ajuns la Realitatea TV, Rareş Bogdan a fost întâmpinat cu aplauze de simpatizanții conduşi de Doru Mărieş, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie. După ce i-a salutat pe toţi, Rareş Bogdan a intrat în clădire şi a mers la machiaj.

După câteva minute, fostul jurnalist a părăsit cabina de machiaj şi a intrat în regie, acolo unde, de asemenea, i-a salutat pe foştii lui colaboratori. Apoi, s-a îndreptat spre studioul TV în care avea să fie invitatul lui Octavian Hoandră, scrie Realitatea.

Rareș Bogdan a anunţat joi, 14 martie, pentru realitatea.net, că va intra în politică, europarlamentar PNL, și și-a prezentat planul pe termen scurt.

„Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai”, a explicat Rares Bogdan, printre altele, pentru Realitatea.

Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal a validat, joi, 14 martie, lista cu candidaţii pentru alegerile europarlamentare. Lista a fost deschisă de Rareş Bogdan.

Lista cu candidaţii eligibili, validaţi în Biroul Politic Naţional al PNL:

1. Rareş Bogdan, jurnalist Realitatea TV

2. Mircea Hava, primar Alba Iulia

3. Siegfried Mureşan, europarlamentar

4. Daniel Buda, europarlamentar

5. Adina Vălean, europarlamentar

6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL, fost preşedinte PDL

7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL

8. Gheorghe Falcă, primar Arad

9. Cristian Buşoi, europarlamentar

10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar

11. Vlad Nistor

12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar

Bianca Andreescu s-a ÎMBOGĂŢIT! Câţi BANI a câştigat după succesul fabulos de la Indian Wells

Pagina 1 din 1