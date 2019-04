Rareș Bogdan, mesajul care bagă spaima printre parlamentari: „Eliminăm pensiile speciale în 30 de zile!”

Politicianul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat, sâmbătă, că liberalii vor elimina pensiile speciale în primele 30 de zile de când vor ajunge la putere.





Rareș Bogdan consideră că una dintre prioritățile pe care PNL trebuie să le aibă atunci când va ajunge la guvernare este eliminarea pensiilor speciale.

„Obligatoriu pentru PNL ca în primele 30 de zile de când am ajuns la putere să eliminăm pensiile speciale. Nu poți să ai pensie fără să ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costă pensiile speciale în fiecare an. Când are unul pensie de 300, 450 de milioane și este angajat și la stat, ăștia 80% se angajează în ministere, companii naționale și au ieșit la pensie la 45, 46 de ani și au și salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate”, a declarat Rareș Bogdan, în cadrul unei conferințe de presă, la Madrid, conform B1.

De asemenea, Rareș Bogdan a declarat că ministrul Justiției, Tudorel Toader, și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, sunt niște „infractori”.

„Cei mai periculoși sunt infractorii vizibili, pe urmă infractorii cu ștaif, cum e Toader, care este mult mai periculos decât Codrin Ștefănescu. Și mai avem infractorii de tip pedigree ca Tăriceanu care a lăsat ungurilor moștenirea Gojdu, a ras cu afacerea Sterling platoul continental al Mării Negre, a luat comisioanele de pe afacerea Citroen”, a declarat Rareș Bogdan, conform Știripesurse.ro.

Nici deputatul PSD Eugen Nicolicea nu a scăpat de furia liberalui.Rareș Bogdan l-a catalogat drept „cel mai toxic bolșevic din Parlament”.

„L-au trimis pe Nicolicea, cel mai toxic bolșevic din Parlament, este toxicitatea la superlativ, nu cred că există un parlamentar mai toxic că Nicolicea, acest individ a fost trimis la consultări de către cei care ne-au călcat și gazat pe 10 august. Ăștia vin să ne vorbească despre deținuți politici de parcă s-a întors lumea cu susul în jos. Cu cine s-au dus? Cu Nicolicea, cu doi prezentați ca deținuți politic, unul care a fost după 1990 adjunctul lui Măgureanu, iar celălalt fiind închis că a furat pușca unui soldat de la graniță, pe ei i-au prezentat ca fiind mari deținuți politici”, a mai spus Rareș Bogdan.

