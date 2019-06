Orban, amenințat de Rareș Bogdan? Cine sunt membrii PNL vizați de constrângeri din partea conducerii partidului: „Vor exista încercări de presiuni!”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat că cei care asigură conducerea PNL ar putea lua măsuri împotriva celor 622 de membri de partid care ar fi semnat o scrisoare de susținere pentru acesta.





Rareș Bogdan le-a mulțumit celor 622 de membri PNL care l-ar fi susținut pentru preluarea funcției de președinte al PNL București. Acesta a spus că îi va proteja de orice fel de presiune la care ar putea fi supuși de căre conducerea partidului.

„Vreau sa le multumesc plin de respect tuturor celor 622 de membri PNL Bucuresti. Ma onoreaza sustinerea lor si ii asigur ca nu sunt si nici nu voi ramane indiferent la demersul lor. Sunt o voce care conteaza si va conta atat in PNL, cat si in spatiul public, iar ei se pot simti reprezentati de mine, pentru ca eu sunt incantat sa le asigur aceasta reprezentare.

A fost o surpriza pentru mine sustinerea lor, dar si o confirmare a faptului ca am reusit sa ma integrez perfect in partid, iar membrii lui sa-mi recunoasca meritele. Ii asigur pe toti membrii PNL Bucuresti, dar si pe cei din tara, ca voi ramane acelasi om implicat in toate bataliile partidului. Voi fi alaturi de fiecare membru al partidului in care am intrat cu o mare bucurie si incredere.

Cei 622 de membri care au semnat scrisoarea de sustinere, cu riscul sa fie dezavuati de conducerea partidului, sa se considere prietenii mei si sa apeleze la mine in orice chestiune, mai ales daca va exista vreo incercare de presiune sau atac la adresa lor.

Numai bine tuturor si sper sa inteleaga cu totii cat de importanta e batalia electorala prezidentiala si castigarea alegerilor de catre actualul Presedinte.

Urmatoarele 5 luni vor fi de foc, iar PNL are obligatia morala de a fi alaturi de actualul Presedinte al Romaniei pentru castigarea bataliei pentru Cotroceni, al doilea mandat.”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Ludovic Orban l-a eliminat din cursa pentru șefia PNL București. Violeta Alexandru a fost aleasă de Biroul Executiv în funția de președinte interimar al PNL București cu 21 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 2 abțineri. Decizia BEX va trebui confirmată de Biroul Politic Național al PNL, cu două treimi din voturi. Rareș Bogdan nu a mai intrat în competiție și nu a mai fost propus, pe fondul tensiunilor cu liderul PNL, Ludovic Orban.

