Contrele continuă în Coaliție. Rareș Bogdan, primele comentarii după interdicțiile premierului

Șeful din Kiseleff 10 a declarat recent că Rareș Bogdan nu mai are loc la ședințele Coaliției de Guvernare. O afirmație care l-a înfuriat pe liberalul de Bruxelles.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan i-a amintit premierului că prin prisma statutului pe care îl are în interiorul partidului care l-a trimis în Parlamentul European, nu-i poate interzice nimeni să participe la ședințele comune ale partidelor de guvernământ. Prin urmare, a redus afirmațiile premierului Ciolacu la statutul de ”vorbe aruncate”. De asemenea, liberalul a explicat că nu-și dorește o rupere a Coaliției, ci mai degrabă urmărește o echilibrare a relațiilor.

Cât despre posibila interdicție de a mai participa la ședințele Coaliției, Rareș Bogdan a explicat că premierul Marcel Ciolacu nu are cum să-i limiteze și nici să-i interzică accesul la ședințele comune de la Palatul Victoria. Și asta din cauza faptului că Rareș Bogdan este prim-vicepreședintele liberalilor.

Mai mult, Bogdan a primit mandat din partea alegătorilor să-i reprezinte. Pe de altă parte, fostul jurnalist a ținut să explice și motivul pentru care nu a putut participa la ședințele Coaliției. Acuze care ar fi fost aruncate de tabăra social-democraților spre Rareș Bogan.

„Cred că a fost doar o vorbă aruncată, nimic altceva. Atât timp cât sunt prim-vicepreședinte al PNL nimeni nu-mi poate interzice. Sigur, datorită programului meu, pentru că am văzut că alte televiziuni foarte prietene cu PSD erau foarte acide, spunând că nu am participat, păi e greu, pentru că nu pot fi și la Parlamentul European și în București.

Eu am spus niște lucruri, am cerut lămuriri, nu am dinamitat nimic, am fost vocea PNL. Ca să ai bani să dai pensii, salarii, să plătești bugetari trebuie să ai companii private care să aducă plus valoare. Dacă dinamitezi cu impozite, taxe, scoți facilități pentru companiile private românești și străine nu mai ai bani la buget”, a mai spus liberalul.