Cu ocazia conferințelor de alegeri din cadrul organizațiilor liberale, mai mulți politicieni l-au taxat, mai subtil sau chiar pe față, pe prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.

Ludovic Orban, actualul lider PNL, i-a bătut obrazul acestuia, amintindu-i că în momentul în care a deschis lista pentru Parlamentul European, l-a susținut în ciuda faptului că ai săi colegi de partid s-au opus.

De asemenea, deși s-a abținut de la prea multe comentarii până în prezent, președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a fost și el ironic la adresa lui Rareș Bogdan pentru comportamentul „contondent” din campania internă a partidului.

Actualul lider al PNL, Ludovic Orban, l-a taxat subtil pe Rareș Bogdan, amintindu-i că atunci când l-a trecut cap de listă pentru Parlamentul European, l-a susținut până la capăt, chiar dacă mai mulți membri ai partidului nu au fost de acord cu demersul în cauză.

„Un adevărat lider conduce cu viziune, are capacitatea de a da direcția, are capacitatea de a-și asuma de multe ori răspunderea unor decizii grele, care nu sunt privite cu foarte mare simpatie pe moment, dar care pot să dea rezultate. Nu știu cât am fi luat la alegerile pentru Parlamentul European. În momentul în care am luat decizia de a-l invita pe Rareș Bogdan să fie în fruntea listei PNL, la reuniunea Biroului Național erau câțiva colegi de-ai noștri care stăteau cu mâinile așa pentru că auziseră că Rareș Bogdan nu mai vine să luăm decizia să-l punem în fruntea listei. Rareș zâmbește acum și își amintește foarte bine. Au existat mulți care au încercat să-l convingă să nu vină. Destui au primit cu o oarecare rezervă această decizie. Cu toate astea, mi-am asumat această decizie. Cu toate că în moțiunea mea din 2017 nu-mi asumasem obiectivul de a câștiga alegerile pentru Parlamentul European, PNL a câștigat alegerile pentru Parlamentul European”, a declarat Ludovic Orban.

Rareș Bogdan face parte din tabăra susținătorilor lui Florin Cîțu. Comportamentul său „contondent” din cadrul campaniei, apreciat astfel de președintele Consiliului Județean Bihor, a fost taxat. Ilie Bolojan nu l-a scutit deloc pe Rareș Bogdan de critici, fiind chiar ironic la adresa sa.

Ilie Bolojan este unul dintre liberalii care a refuzat să își exprime susținerea pentru Florin Cîțu sau Ludovic Orban și a fost destul de retras în anumite declarații politice. Cu toate acestea, el a hotărât că a venit timpul să atragă atenția că puțină decență, în contextul campaniei interne a PNL, nu strică.

Ilie Bolojan a sugerat că Rareș Bogdan se dovedește extrem de „contondent” în campania de susținere a premierului la șefia PNL, făcând referire la atacul lansat de europarlamentar la adresa lui Ludovic Orban, dar și la adresa ministrului Fondurilor Europene. Președintele CJ Bihor a transmis că Rareș Bogdan i-a ocupat locul în biroul de conducere al partidului, prin urmare știu amândoi că europarlamentarul a luat parte la deciziile asumate de conducerea centrală.

„Am văzut atacuri și critici, multe pertinente, dar vreau să reamintesc că eu mi-am dat demisia din Bex (Biroul de conducere al PNL – n.red) și în locul meu a venit Rareș Bogdan; dar să știți că de când a venit, aproape toate deciziile asumate de conducerea PNL s-au votat în unanimitate, n-am auzit să fie probleme majore”, a comentat Ilie Bolojan.

„De-a lungul timpului am fost și pe la ușile președinților noștri. Nu prea i-am deranjat în general, decât cu anumite probleme sau când am fost solicitat… Unii președinți ne-au primit, alții nu ne-au primit, deși la anumite uși era înghesuială mare”, a mai spus Bolojan.